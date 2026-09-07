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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Osmaneli ilçesinde seyir halinde olan ve S.T. idaresindeki tırın dorse kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yapılan incelemede yangının dorsedeki lastiklerden birinden çıktığı belirlendi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.