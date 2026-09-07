Yeniçağ Gazetesi
07 Eylül 2026 Pazartesi
İstanbul 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Ank-Ar anketinde çarpıcı sonuç: Cumhur İttifakı ekonomiden memnun değil

Ank-Ar anketinde çarpıcı sonuç: Cumhur İttifakı ekonomiden memnun değil

Ank-Ar Araştırma ve Danışmanlık'ın hazırladığı "Ağustos 2026 Seçmen Gündemi" araştırması, Türkiye'de ekonominin yönetimine ilişkin toplumsal algının keskin çizgilerle bölündüğünü ortaya koydu.

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Ank-Ar anketinde çarpıcı sonuç: Cumhur İttifakı ekonomiden memnun değil - Resim: 1

Araştırma kapsamında katılımcılara "Türkiye'de ekonominin nasıl yönetildiğini düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

1 20
Ank-Ar anketinde çarpıcı sonuç: Cumhur İttifakı ekonomiden memnun değil - Resim: 2

Verilen genel yanıtlar ve yarın milletvekilliği seçimi olsa parti tercihine göre dağılım tablosu dikkat çekici sonuçlar sundu.

2 20
Ank-Ar anketinde çarpıcı sonuç: Cumhur İttifakı ekonomiden memnun değil - Resim: 3

Katılımcıların yalnızca yüzde 19,7'si ekonominin iyi yönetildiğini düşünüyor.

3 20
Ank-Ar anketinde çarpıcı sonuç: Cumhur İttifakı ekonomiden memnun değil - Resim: 4

Toplumun ezici bir çoğunluğu olan yüzde 75,2'si ekonominin kötü yönetildiği görüşünde.

4 20
Ank-Ar anketinde çarpıcı sonuç: Cumhur İttifakı ekonomiden memnun değil - Resim: 5

Araştırmada fikrini belirtmeyen veya cevap vermeyenlerin oranı ise yüzde 5,0 olarak kaydedildi.

5 20
Ank-Ar anketinde çarpıcı sonuç: Cumhur İttifakı ekonomiden memnun değil - Resim: 6

Araştırmanın parti tercihlerine göre kırılımı, seçmen tabanlarının ekonomi yönetimine bakışındaki derin uçurumu gözler önüne seriyor.

6 20
Ank-Ar anketinde çarpıcı sonuç: Cumhur İttifakı ekonomiden memnun değil - Resim: 7

Görseldeki tablo en soldan sağa doğru incelendiğinde, partilerin ve grupların ekonomi yönetimine ilişkin görüşlerinin ("İyi Yönetiliyor", "Kötü Yönetiliyor", "Fikrim Yok / Cevap Yok") dağılımı şu şekilde:

7 20
Ank-Ar anketinde çarpıcı sonuç: Cumhur İttifakı ekonomiden memnun değil - Resim: 8

CHP:

İyi yönetiliyor: Yüzde 5,6

Kötü yönetiliyor: Yüzde 85,5

Fikrim yok / Cevap yok: Yüzde 8,8

8 20
Ank-Ar anketinde çarpıcı sonuç: Cumhur İttifakı ekonomiden memnun değil - Resim: 9

AK Parti:

İyi Yönetiliyor: Yüzde 61,2

Kötü Yönetiliyor: Yüzde 31,4

Fikrim Yok / Cevap Yok: Yüzde 7,4

9 20
Ank-Ar anketinde çarpıcı sonuç: Cumhur İttifakı ekonomiden memnun değil - Resim: 10

Yeni Parti

İyi yönetiliyor: Yüzde 1,8

Kötü yönetiliyor: Yüzde 97,1

Fikrim yok / Cevap yok: Yüzde 1,1

10 20
Ank-Ar anketinde çarpıcı sonuç: Cumhur İttifakı ekonomiden memnun değil - Resim: 11

DEM Parti:

İyi yönetiliyor: Yüzde 8,1

Kötü yönetiliyor: Yüzde 91,9

Fikrim yok / cevap yok: Yüzde 0,0

11 20
Ank-Ar anketinde çarpıcı sonuç: Cumhur İttifakı ekonomiden memnun değil - Resim: 12

MHP:

İyi Yönetiliyor: Yüzde 40,2

Kötü Yönetiliyor: Yüzde 51,3

Fikrim Yok / Cevap Yok: Yüzde 8,5

12 20
Ank-Ar anketinde çarpıcı sonuç: Cumhur İttifakı ekonomiden memnun değil - Resim: 13

İYİ Parti:

İyi yönetiliyor: Yüzde 3,7

Kötü yönetiliyor: Yüzde 92,2

Fikrim yok / Cevap yok: Yüzde 4,1

13 20
Ank-Ar anketinde çarpıcı sonuç: Cumhur İttifakı ekonomiden memnun değil - Resim: 14

Anahtar Parti:

İyi yönetiliyor: Yüzde 11,6

Kötü yönetiliyor: Yüzde 88,4

Fikrim yok / Cevap Yok: Yüzde 0,0

14 20
Ank-Ar anketinde çarpıcı sonuç: Cumhur İttifakı ekonomiden memnun değil - Resim: 15

Yeniden Refah Partisi:

İyi yönetiliyor: Yüzde 0,0

Kötü yönetiliyor: Yüzde 87,8

Fikrim yok / Cevap yok: Yüzde 12,2

15 20
Ank-Ar anketinde çarpıcı sonuç: Cumhur İttifakı ekonomiden memnun değil - Resim: 16

Zafer Partisi:

İyi yönetiliyor: Yüzde 1,7

Kötü yönetiliyor: Yüzde 98,3

Fikrim yok / Cevap yok: Yüzde 0,0

16 20
Ank-Ar anketinde çarpıcı sonuç: Cumhur İttifakı ekonomiden memnun değil - Resim: 17

Türkiye İşçi Partisi (TİP):

İyi yönetiliyor: Yüzde 0,0

Kötü yönetiliyor: Yüzde 92,8

Fikrim yok / Cevap yok: Yüzde 7,2

17 20
Ank-Ar anketinde çarpıcı sonuç: Cumhur İttifakı ekonomiden memnun değil - Resim: 18

Diğer:

İyi yönetiliyor: Yüzde 4,7

Kötü yönetiliyor: Yüzde 89,7

Fikrim yok / Cevap yok: Yüzde 5,6

18 20
Ank-Ar anketinde çarpıcı sonuç: Cumhur İttifakı ekonomiden memnun değil - Resim: 19

Protesto Oy:

İyi yönetiliyor: Yüzde 9,2

Kötü yönetiliyor: Yüzde 84,4

Fikrim yok / Cevap yok: Yüzde 6,4

19 20
Ank-Ar anketinde çarpıcı sonuç: Cumhur İttifakı ekonomiden memnun değil - Resim: 20

Fikrim Yok / Cevap Yok:

İyi yönetiliyor: Yüzde 19,4

Kötü yönetiliyor: Yüzde 72,4

Fikrim yok / Cevap Yok: Yüzde 8,2

20 20
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro