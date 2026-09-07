Araştırma kapsamında katılımcılara "Türkiye'de ekonominin nasıl yönetildiğini düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.
Ank-Ar anketinde çarpıcı sonuç: Cumhur İttifakı ekonomiden memnun değil
Ank-Ar Araştırma ve Danışmanlık'ın hazırladığı "Ağustos 2026 Seçmen Gündemi" araştırması, Türkiye'de ekonominin yönetimine ilişkin toplumsal algının keskin çizgilerle bölündüğünü ortaya koydu.İbrahim Doğanoğlu
Verilen genel yanıtlar ve yarın milletvekilliği seçimi olsa parti tercihine göre dağılım tablosu dikkat çekici sonuçlar sundu.
Katılımcıların yalnızca yüzde 19,7'si ekonominin iyi yönetildiğini düşünüyor.
Toplumun ezici bir çoğunluğu olan yüzde 75,2'si ekonominin kötü yönetildiği görüşünde.
Araştırmada fikrini belirtmeyen veya cevap vermeyenlerin oranı ise yüzde 5,0 olarak kaydedildi.
Araştırmanın parti tercihlerine göre kırılımı, seçmen tabanlarının ekonomi yönetimine bakışındaki derin uçurumu gözler önüne seriyor.
Görseldeki tablo en soldan sağa doğru incelendiğinde, partilerin ve grupların ekonomi yönetimine ilişkin görüşlerinin ("İyi Yönetiliyor", "Kötü Yönetiliyor", "Fikrim Yok / Cevap Yok") dağılımı şu şekilde:
CHP:
İyi yönetiliyor: Yüzde 5,6
Kötü yönetiliyor: Yüzde 85,5
Fikrim yok / Cevap yok: Yüzde 8,8
AK Parti:
İyi Yönetiliyor: Yüzde 61,2
Kötü Yönetiliyor: Yüzde 31,4
Fikrim Yok / Cevap Yok: Yüzde 7,4
Yeni Parti
İyi yönetiliyor: Yüzde 1,8
Kötü yönetiliyor: Yüzde 97,1
Fikrim yok / Cevap yok: Yüzde 1,1
DEM Parti:
İyi yönetiliyor: Yüzde 8,1
Kötü yönetiliyor: Yüzde 91,9
Fikrim yok / cevap yok: Yüzde 0,0
MHP:
İyi Yönetiliyor: Yüzde 40,2
Kötü Yönetiliyor: Yüzde 51,3
Fikrim Yok / Cevap Yok: Yüzde 8,5
İYİ Parti:
İyi yönetiliyor: Yüzde 3,7
Kötü yönetiliyor: Yüzde 92,2
Fikrim yok / Cevap yok: Yüzde 4,1
Anahtar Parti:
İyi yönetiliyor: Yüzde 11,6
Kötü yönetiliyor: Yüzde 88,4
Fikrim yok / Cevap Yok: Yüzde 0,0
Yeniden Refah Partisi:
İyi yönetiliyor: Yüzde 0,0
Kötü yönetiliyor: Yüzde 87,8
Fikrim yok / Cevap yok: Yüzde 12,2
Zafer Partisi:
İyi yönetiliyor: Yüzde 1,7
Kötü yönetiliyor: Yüzde 98,3
Fikrim yok / Cevap yok: Yüzde 0,0
Türkiye İşçi Partisi (TİP):
İyi yönetiliyor: Yüzde 0,0
Kötü yönetiliyor: Yüzde 92,8
Fikrim yok / Cevap yok: Yüzde 7,2
Diğer:
İyi yönetiliyor: Yüzde 4,7
Kötü yönetiliyor: Yüzde 89,7
Fikrim yok / Cevap yok: Yüzde 5,6
Protesto Oy:
İyi yönetiliyor: Yüzde 9,2
Kötü yönetiliyor: Yüzde 84,4
Fikrim yok / Cevap yok: Yüzde 6,4
Fikrim Yok / Cevap Yok:
İyi yönetiliyor: Yüzde 19,4
Kötü yönetiliyor: Yüzde 72,4
Fikrim yok / Cevap Yok: Yüzde 8,2