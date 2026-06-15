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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli İlçesine bağlı Hisarcık / Beşevler Köyü İçme Suyu ile Tarımsal ve Mera Sulama Amaçlı Enerji Nakil Hattı + 400 kVA Trafo Yapım İşi Projesi tüm hızıyla devam ediyor.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Hisarcık Köyü’nde içme suyu ve tarımsal sulama amaçlı hizmet etmek için hayata geçirilen altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Hem içme suyu hem tarımsal amaçlı vatandaşlara hizmet verecek olan 1.200 metrelik 12 adet Orta Gerilim Beton Direkli Enerji Nakil Hattı (ENH) ile 500 metrelik 9 adet Alçak Gerilim Beton Direkli hat ve 400 kVA trafo tesisinin montaj çalışmalarında sona gelindi.

Kaymakam Kılıç alanda yaptığı incelemelerin ardından, “Bu önemli yatırımın köyümüze ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi.