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Kaynak: Haber Merkezi

Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara’daki fay hareketliliğine ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bektaş, paylaşımında “Marmara neden M7 üretmiyor?” sorusunu gündeme taşıyarak bölgedeki jeolojik yapıya dikkat çekti.

MARMARA’DAKİ SEDİMAN ÖRTÜSÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara’da yaklaşık 8 kilometrelik genç, suya doygun ve yüksek ısı akışına sahip sediman örtüsü bulunduğunu belirtti.

Bektaş’a göre bu yapı, derindeki fay hareketini karadaki daha rijit ve kırılgan Kuzey Anadolu Fayı gibi tamamen elastik gerilime dönüştürmek yerine farklı yollarla dağıtıyor olabilir.

“CREEP, MİKRODEPREMLER VE ASEİSMİK DEFORMASYON”

Bektaş, Marmara’daki fay hareketinin creep, mikrodepremler ve aseismik deformasyon yoluyla dağılabileceğini ifade etti.

Bu değerlendirmenin, Marmara’da beklenen büyük deprem senaryoları açısından dikkat çeken bir tartışma başlığı oluşturduğu belirtildi.

GEÇMİŞ DEPREMLERDEN ÖRNEK VERDİ

Bektaş, değerlendirmesinde 1935, 1963 ve 2025 yıllarında meydana gelen M6 ve üzeri depremlere de değindi.

Silivri’de ölçülen düşük ivmenin de bu modelle uyumlu bir gözlem olduğunu belirten Bektaş, asıl meselenin faydaki hareket miktarından çok, bu hareketin ne kadarının büyük deprem oluşturacak şekilde birikebildiği olduğunu kaydetti.

“ASIL FARK HAREKETİN MİKTARINDA DEĞİL”

Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara’daki fayın derinlerdeki yıllık hareket miktarına da dikkat çekti.

Bektaş, Uchida’nın 2019 tarihli çalışmasına atıfta bulunarak Marmara’daki fayın derin hareketinin yılda 33-57 milimetre seviyesinde olduğuna işaret etti.

BÜYÜK DEPREM İÇİN BİRİKEN ENERJİ TARTIŞMASI

Bektaş’a göre asıl farklılık, faydaki hareket miktarından ziyade, bu hareketin ne kadarının büyük deprem için elastik deformasyon şeklinde biriktirilebildiği noktasında olabilir.

Uzman ismin değerlendirmesi, Marmara’daki deprem riski ve fay davranışına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.