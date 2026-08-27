Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Marmara depremiyle ilgili ezber bozan açıklama: Altımızdan yavaş yavaş kayıyor

Marmara depremiyle ilgili ezber bozan açıklama: Altımızdan yavaş yavaş kayıyor

Deprem bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, Ana Marmara Fayı'na ilişkin ezber bozan bir açıklama yaptı. Fayın derinlerde tahmin edilenden daha hızlı kaydığını belirten Bektaş, bu hareketin büyük kısmının deprem üretmeden gerçekleşiyor olabileceğini söyledi.

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Marmara depremiyle ilgili ezber bozan açıklama: Altımızdan yavaş yavaş kayıyor - Resim: 1

İstanbul ve çevresinde yaşanması muhtemel büyük Marmara depremine yönelik endişeler sürerken, konunun uzmanlarından dikkat çekici değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Deprem bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabı üzerinden Ana Marmara Fayı’nın deniz altındaki hareketlerine ilişkin ezber bozan analizlerini paylaştı.

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Marmara depremiyle ilgili ezber bozan açıklama: Altımızdan yavaş yavaş kayıyor - Resim: 2

Bektaş, fayın derin katmanlarında tahminlerin ötesinde bir hızla hareket gözlemlendiğini ve bu sürecin büyük bir bölümünün yıkıcı depremler üretmeden, "yavaş sürtünme" şeklinde gerçekleşiyor olabileceğini vurguladı.

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Marmara depremiyle ilgili ezber bozan açıklama: Altımızdan yavaş yavaş kayıyor - Resim: 3

AYMA HIZI ANADOLU LEVHASININ İKİ KATINA ULAŞIYOR

Ana Marmara Fayı’nın kayma hızına ait verilerin oldukça dikkat çekici boyutta olduğunu ifade eden Bektaş, söz konusu hareketliliğin Anadolu ile Avrasya arasındaki genel levha hareketinin yaklaşık iki katına kadar çıkabildiğini aktardı.

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Marmara depremiyle ilgili ezber bozan açıklama: Altımızdan yavaş yavaş kayıyor - Resim: 4

Bölgede ani kırılmalar yerine derinde yavaş kaymaların yaşanabileceğine işaret eden Bektaş, hareketin geri kalan kısmının ise tam taşlaşmamış, 8 kilometre kalınlığındaki kısmi kilitli tortul örtüde daha küçük sarsıntılar ve yüzeysel sürtünmelerle tüketildiğini ifade etti.

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Marmara depremiyle ilgili ezber bozan açıklama: Altımızdan yavaş yavaş kayıyor - Resim: 5

6 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜKTEKİ DEPREMLER İÇİN DİKKAT ÇEKEN DETAY

Yamamoto’nun 2019 yılında gerçekleştirdiği bilimsel çalışmaya atıfta bulunan Bektaş, faydaki hareketliliğin tamamının devasa depremler doğurmayabileceğini kaydetti. Prof. Dr. Osman Bektaş; yalnızca yaklaşık 3 kilometre kalınlığındaki soğuk, kırılgan ve tamamen kilitli kalmış kabuk bölümünün 6 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeli taşıdığını belirtti.

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Marmara depremiyle ilgili ezber bozan açıklama: Altımızdan yavaş yavaş kayıyor - Resim: 6

KARADAKİ FAYLARDAN DAHA HIZLI BİR SÜRÜKLENME SÖZ KONUSU

Paylaşımında "Ana Marmara Fayı karadakinden hızlı kayıyor" ifadesini kullanan Bektaş, Batı Sırtı ile Orta Marmara Çukuru bölgesindeki tekrarlayan depremlerin incelendiğini belirtti.

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Marmara depremiyle ilgili ezber bozan açıklama: Altımızdan yavaş yavaş kayıyor - Resim: 7

Yapılan gözlemlerin, Ana Marmara Fayı’nın 10 ila 20 kilometre derinlikte yıllık 33 ile 57 milimetre hız aralığında süründüğünü açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.

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