Marmara depremiyle ilgili ezber bozan açıklama: Altımızdan yavaş yavaş kayıyor

Bölgede ani kırılmalar yerine derinde yavaş kaymaların yaşanabileceğine işaret eden Bektaş, hareketin geri kalan kısmının ise tam taşlaşmamış, 8 kilometre kalınlığındaki kısmi kilitli tortul örtüde daha küçük sarsıntılar ve yüzeysel sürtünmelerle tüketildiğini ifade etti.