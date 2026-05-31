Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle'in kendisi hakkında yaptığı transfer açıklamasının ardından paylaşımda bulundu.

Eric Chelle, Osimhen'in hazırlık maçlarında kadroda olmamasını kulüp değiştirebileceğini söyleyerek açıklamıştı. Bunun üzerine yaşanan tartışmalara ilişkin yıldız oyuncudan bir paylaşım geldi.

OSIMHEN: 'SÖZLERİ BAĞLAMINDAN KOPARTILDI VE ABARTILDI'

Osimhen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Teknik direktör Eric Chelle ile son röportajında benim için yaptığı yorumlar hakkında konuştum.

Maalesef, sözleri bağlamından kopartıldı ve abartıldı. Onun Galatasaray'a büyük bir saygısı var. Maçlarımızın çoğunu takip etti ve herhangi bir tartışma yaratma niyeti hiç olmadı.

Konuyu anlıyorum, Ülkemi temsil etmek benim için her zaman bir gurur oldu ve Chelle ile çalışmaya devam etmek istiyorum. O, benim çok takdir ettiğim bir çalıştırıcı. Konuyla ilgili spekülasyonlara itibar etmemenizi rica ediyorum. Sonsuz desteğiniz için teşekkürler."