Nijerya Milli Takımı, Polonya ve Portekiz ile oynayacağı hazırlık maçları öncesinde teknik direktör Eric Chelle önemli açıklamalarda bulundu.

Chelle, düzenlenen basın toplantısında Ademola Lookman ve Victor Osimhen’in kadroda yer almama nedenlerini açıkladı.

"OSIMHEN KULÜP DEĞİŞTİREBİLİR"

Tecrübeli teknik adam, "Polonya ve Portekiz olmak üzere iki maçımız var ve bazı oyuncuların vizesi olmadığı için çok sorun yaşıyorum. En önemlisi de iki oyuncudan mahrum kalacağız, Osimhen ve Lookman. Çünkü Victor Osimhen muhtemelen kulüp değiştirecek. Evinde kalmasını tercih ediyoruz, çünkü oynarsa yüzde 100'ünü veremeyebilir, bu iyi olmaz" ifadelerini kullandı.