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Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ekonomik imkanları kısıtlı ailelere destek olmak ve öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla desteklerini sürdürüyor. Çanta, kırtasiye seti, halk süt ve beslenme çantası destekleri için başvurular, 4 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın 41 Proje vaadi arasında yer alan “Öğrencilere Yönelik Yardımlar ve Destekler” projesi kapsamında, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören öğrenciler için çanta ve kırtasiye seti, 3-6 yaş arasındaki çocuklar için Halk Süt, 6-10 yaş arasındaki öğrenciler için de Beslenme Çantası desteği, bu yıl da öğrencilere ve çocuklara ulaştırılacak.

Ortahisar’da ikamet eden ve eğitim desteklerinden faydalanmak isteyen aileler, öğrenci belgeleriyle birlikte 4 Eylül Cuma gününe kadar online olarak www.trabzonortahisar.bel.tr adresi üzerinden ya da Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne başvurularını yapılabilecek.

BAŞKAN KAYA: “HİÇBİR ÇOCUĞUMUZ, EĞİTİMİNDEN GERİ KALMASIN”

Öğrencilere sağlanan desteklerin, geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğunu belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, yeni eğitim-öğretim yılında da sosyal belediyecilik anlayışıyla öğrencilerin ve ailelerinin yanında olduklarını söyledi.

Ortahisar Belediyesi’nin sunduğu eğitim desteklerinin bu yıl da devam edeceğini kaydeden Başkan Kaya, “Yeni bir eğitim-öğretim yılına daha hep birlikte hazırlanıyoruz. Bu süreçte çocuklarımızın eğitimine katkı sunmak, sizlerin yanında olmak, bizim en önemli sorumluluklarımızdan biridir. İstiyoruz ki; hiçbir çocuğumuz ekonomik imkânsızlıklar nedeniyle eğitiminden ve arkadaşlarından geri kalmasın. Bu amaçla; onların heyecanına ortak olmak ve ailelerimizin yükünü bir nebze olsun hafifletmek için, her yıl olduğu gibi bu yıl da, çanta ve kırtasiye desteğimizi sürdürüyoruz. Bunun yanında 3-6 yaş arasındaki çocuklarımız için Halk Süt desteğimiz, 6-10 yaş arasındaki öğrencilerimiz için de Beslenme Saati uygulamamız devam ediyor. Ailelerimizi, bu desteklerimizden yararlanmak için başvurularını yapmaya davet ediyoruz. Bütün çocuklarımıza şimdiden başarılarla, güzel anılarla dolu bir eğitim-öğretim yılı diliyorum” dedi.