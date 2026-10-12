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Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediyesi’nin ekonomik zorluk çeken vatandaşlar için uyguladığı kış destek paketine başvurular başladı. Kimseyi kışın soğuğuna terk etmeyeceklerini belirten Başkan Kaya, “Zor kış günlerinde hiçbir hemşerimiz, hiçbir yavrumuz üşümesin, herkesin sımsıcak bir yuvası olsun istiyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın göreve geldiği günden bu yana hizmet anlayışında sosyal belediyeciliği merkeze alarak toplumun her kesimine el uzatan Ortahisar Belediyesi’nde, yaklaşan kış mevsimi öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kış destek paketi başvuruları başladı. Soba, kömür, battaniye, gıda, çocuklara bot ve mont yardımlarının yer aldığı destek paketi için başvurular, 9-23 Ekim tarihleri arasında Ortahisar Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nden, trabzonortahisar.bel.tr e-başvurular sayfası veya 444 61 44 numaralı çağrı merkezinden yapılabilecek. Başvuruların ardından yapılacak değerlendirme sonrası, kış destek paketleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmaya başlanacak.

“HERKESİN SIMSICAK BİR YUVASI OLSUN İSTİYORUZ”

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, sosyal ve halkçı belediyecilik anlayışıyla her koşulda vatandaşın yanında olacaklarını ve kimseyi kışın soğuğunda çaresizliğe terk etmeyeceklerini söyledi.

Günümüz ekonomik koşullarında belediyeciliğin zorlu koşullardaki vatandaşın yanında olmayı zorunlu kıldığına dikkat çeken Başkan Kaya, “Belediyemizin kısıtlı imkanlarını en verimli şekilde, halkımız için, halk yararına kullanarak, insanlarımızın içinde bulunduğu zor geçim koşularında yaşam mücadelelerine el uzatıyoruz. Kış mevsimi iyice yaklaştı, soğuklar yüzünü göstermeye başladı. İşte bu zor kış günlerinde de ihtiyaç sahibi insanlarımızın yanında olmak, evlerini ve yuvalarını ısıtmak istiyoruz. Hiçbir hemşerimiz, hiçbir yavrumuz üşümesin, herkesin sımsıcak bir yuvası olsun istiyoruz” dedi.

“DERTLERE DERMAN OLMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da kış destek paketini uygulamaya koyduklarını belirten Başkan Kaya, “Ortahisar Belediyesi olarak soba, kömür ve battaniye desteğimizle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı kara kışta da yalnız bırakmıyoruz. Ülkemizin umudu ve aydınlık geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlığı, mutluluğu bizim için her şeyden önemlidir. Bot ve mont desteğiyle yavrularımızın kışı sıcacık bir şekilde geçirmesini istiyoruz. Kentimizin neresinde gıdaya ulaşma sorunu olan bir insanımız varsa, Gezici Halk Marketimizi ayağına kadar götürüp temel gıda maddelerini ücretsiz bir şekilde teslim ediyoruz. ‘Evimiz Ortahisar, derdimiz Ortahisar’ diyerek çıktığımız bu yolculukta, dertlere derman olmaya, gönüllerde yer yapıp milletimizin teşekkürünü ve hayır duasını almaya devam ediyoruz. Bizim için en kıymetlisi de budur” sözlerini kullandı.