Özbekistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, iki ülke arasındaki diplomatik ve kardeşlik bağlarını ebedileştirecek tarihi bir cumhurbaşkanlığı kararnamesine imza atıldı. Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in bizzat onayladığı karar doğrultusunda, başkent Taşkent'in modern silüetinde Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün adı sonsuza dek yaşatılacak.

DOSTLUK PARKI İLE ATATÜRK ADI YAN YANA YAŞAYACAK

Onaylanan karar uyarınca, Taşkent'te yeni inşa edilen ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın simgesi olan Özbek-Türk Dostluk Parkı'nın da üzerinde yer alacağı caddenin büyük bir bölümü, bundan sonra resmen "Mustafa Kemal Atatürk Caddesi" olarak anılacak. Bu hamleyle birlikte, iki devletin ortak geleceğine yapılan kültürel yatırım, başkentin tam merkezinde vücut bulmuş olacak.

15 YILLIK HASRET BİTİYOR: TARİHİ HATA DÜZELTİLDİ

Taşkent'te bir caddeye Mustafa Kemal Atatürk adının verilmesi konusu, iki ülkenin diplomatik misyonları ve yetkilileri arasında uzun süredir hassasiyetle ele alınan başlıklar arasında yer alıyordu. Aslında ulu önderin adı Taşkent sokaklarına yabancı değil. Daha önce de başkentte Atatürk adını taşıyan bir cadde bulunuyordu; ancak bu caddenin ismi, dönemin siyasi konjonktüründe 2011 yılında açıklanmayan nedenlerden dolayı değiştirilmişti. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in attığı bu imza, 15 yıl önce yaşanan bu eksikliği gidererek tarihi bir iade-i itibarı ve kardeşlik duruşunu tescillemiş oldu.