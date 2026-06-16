Ataşehir'de gerçekleştirilen açılış programı sırasında yetkililer projenin bölgeye kazandırdığı değeri vurguladı. Vatandaşlar yeni meydanın yeşil alanları ve ferah yapısıyla hemen dikkat çektiğini belirtti. Proje hem günlük yaşamı kolaylaştırıyor hem de Ataşehir'in dört mahallesinin kesişim noktasında güçlü bir buluşma alanı oluşturuyor. Açılışla birlikte bölge sakinleri daha önce eksikliğini hissettikleri kamusal alanı kazanmış oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, Cumhuriyet'in evlatları olduğumuzu belirterek eşitliğin temel değerlerden biri olduğunu ifade etti. Meydanların kamusal bir hak olduğunu ve halka ait olduğunu vurgulayan Aslan şu sözleri kullandı: Bizler Cumhuriyet'in evlatlarıyız. Meydanlar kamusal bir haktır. Meydanlar halkındır tüm İstanbullularındır. Bu açıklamalar katılımcılar tarafından büyük alkışla karşılandı. Aslan ayrıca projenin sadece fiziksel bir düzenleme değil aynı zamanda toplumsal bir mesaj taşıdığını da dile getirdi.

MODERN TASARIMLA ŞEKİLLENEN KAMUSAL ALAN

Nuri Aslan müze ve kütüphane çevresinin modern bir anlayışla düzenlendiğini açıkladı. Kültürün eğitimin ve sosyal yaşamın bir araya geldiği bu alan Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı anısına bir anıt niteliği taşıyor. Dört mahallenin kesişim noktasında konumlanan meydan yeşil alanları modern aydınlatması ve kent mobilyalarıyla çağdaş bir görünüme sahip. Yaya dostu tasarım sayesinde vatandaşlar güvenli ve konforlu bir şekilde alanı kullanabiliyor. Proje kapsamında kaldırımlar genişletildi oturma alanları artırıldı ve çevre düzenlemesiyle estetik bir bütünlük sağlandı. Bu sayede İçerenköy Meydanı sadece bir geçiş noktası olmaktan çıkıp günlük hayatın parçası haline geldi.



İçerenköy Meydanı otuz milyon lira yatırımla Ataşehir'e kazandırıldı. Bu yatırım bölgenin çehresini değiştirirken aynı zamanda sosyal etkileşimi de artıracak. Modern kent mobilyalarıyla donatılan alanda aileler çocuklarıyla vakit geçirebilecek gençler ise dinlenme ve buluşma imkanı bulacak. Proje Ataşehir'in dört mahallesini birbirine bağlayan stratejik bir konumda yer alıyor. Bu nedenle bölge sakinleri için günlük yaşamı kolaylaştıran önemli bir merkez haline geliyor. Yetkililer projenin ilerleyen dönemde daha fazla vatandaş tarafından kullanılacağını öngörüyor.

Yüzüncü Yıl Atatürk Müzesi ve Kütüphanesi çevresindeki düzenleme ile kültür eğitim ve sosyal yaşam bir arada sunuluyor. Müze ve kütüphane Cumhuriyet değerlerini yaşatırken vatandaşlara bilgi ve kültür birikimi kazandırıyor. Çevre düzenlemesi sayesinde bu kurumlar daha erişilebilir ve davetkar bir hale geldi. Yaya yolları ve oturma alanları ile desteklenen alanda etkinlikler düzenlenmesi de planlanıyor. Bu sayede Ataşehir'de yaşayanlar hem tarihi mirası hem de güncel kültürel faaliyetleri yakından takip edebilecek.

Törene çok sayıda mahalle sakini, yerel yöneticiler ve vatandaşlar katıldı. Proje kapsamında meydan geniş bir alanda modern bir tasarımla düzenlenirken müze ve kütüphane çevresi de çağdaş bir görünüme kavuştu.