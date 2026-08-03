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Kaynak: Haber Merkezi

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Çekmeköy Belediye Başkanı seçilen Orhan Çerkez, önceki gün AKP'ye katıldı.

Parti değişikliğinin ardından sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yapan Çerkez, mesajına "Vira Bismillah" sözleriyle başladı.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Çerkez, paylaşımında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine rozet taktığı görüntülerin yer aldığı videoya da yer verdi.

Mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile AKP Çekmeköy İlçe Başkanı Fatih Sırmacı'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

PAYLAŞIMINDAKİ AYRINTI GÜNDEM OLDU

Orhan Çerkez'in yaptığı paylaşımı yorumlara kapatması dikkat çekti.

Çerkez, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Vira Bismillah... 40 yıl boyunca devletime ve milletime hizmet etmiş biri olarak; bugün de tek gayem seçim öncesinde Çekmeköylü hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek, ilçemize daha güçlü projeler kazandırmak ve kalıcı eserler bırakmaktır."

AKP saflarına katılma kararını değerlendirmeler sonucunda aldığını belirten Çerkez, Çekmeköy'de bekleyen projeleri hayata geçireceklerini ifade etti.

İLK HEDEF YEŞİL YOL PROJESİ

Çerkez, ilçedeki trafik ve ulaşım sorununu önemli ölçüde hafifletmesi planlanan Yeşil Yol Projesinin ilk öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, projenin Çekmeköy'e hayırlı olmasını diledi ve kendisine destek veren vatandaşlara teşekkür etti.