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Kaynak: Haber Merkezi

Organize İşler: Karun Hazinesi, IMDb'de aldığı puanla serinin en düşük puanlı yapımı oldu. İlk olarak 2,5 seviyesinde bulunan filmin IMDb puanı daha sonra 2,4'e geriledi.

Yapıma oy veren kullanıcıların yüzde 83'ünün filme 10 üzerinden 1 puan verdiği belirtildi. Filmde yer alan Kam davulu sahnesi de izleyicilerin tepkisini çeken bölümler arasında yer aldı.

SERİNİN EN DÜŞÜK PUANI

Organize İşler serisinin IMDb puanları şöyle:

Organize İşler (2005): 6,9

Organize İşler: Sazan Sarmalı (2019): 6,1

Organize İşler: Karun Hazinesi (2026): 2,4

Son puanlamayla birlikte Karun Hazinesi, IMDb verilerine göre serinin önceki iki yapımının oldukça gerisinde kaldı.