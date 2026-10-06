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Kaynak: Haber Merkezi



Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’da 32 sivil toplum kuruluşunu aynı çatı altında buluşturan Ordu Sivil Toplum Kuruluşları Platformu’nda dönem sözcülüğü görevine Türk Kadınlar Birliği Ordu Şube Başkanı Nermin Özel seçildi.

STK’LAR ÖĞRETMENEVİ’NDE BULUŞTU

Ordu’da faaliyet gösteren 32 sivil toplum kuruluşunun birleşmesiyle oluşan Ordu Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Öğretmenevi’nde düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Buluşmada platformun geride kalan dönemde gerçekleştirdiği çalışmalar değerlendirilirken, yeni dönem yol haritası da ele alındı.

SERVET YERLİ GÖREVİ DEVRETTİ

Platformun Dönem Sözcüsü Servet Yerli, görev süresi boyunca gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kendisine destek veren sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticilerine teşekkür eden Yerli, dönem sözcülüğü görevini tamamladığını açıkladı.

Toplantıya katılanların oy birliğiyle platformun yeni dönem sözcülüğüne Türk Kadınlar Birliği Ordu Şube Başkanı Nermin Özel seçildi.

NERMİN ÖZEL: “ORTAK AKILLA HAREKET EDECEĞİZ”

Görevi devralan Nermin Özel, bugüne kadar yaptığı çalışmalar ve platforma katkıları dolayısıyla Servet Yerli’ye teşekkür etti.

Yeni dönemde platformun daha güçlü ve etkin çalışmalar yürüteceğini belirten Özel, ilk adımlardan birinin STK Danışma Kurulu’nu oluşturmak olacağını açıkladı.

Özel, Ordu’nun sorunlarının sivil toplum kuruluşlarının ortak aklıyla ele alınacağını, sorunların tespit edilmesinin yanı sıra çözüm önerilerinin geliştirilmesi için de çalışma yürüteceklerini ifade etti.

32 STK ORDU İÇİN ORTAK MASADA

Yeni dönemle birlikte Ordu Sivil Toplum Kuruluşları Platformu’nun, bünyesindeki 32 kuruluşun birikim ve görüşlerini daha etkin şekilde bir araya getirerek kentin sorunlarına yönelik ortak çalışmalar gerçekleştirmesi hedefleniyor.