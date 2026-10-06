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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, kentte çevre sorunlarına karşı yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla Ordu Çevre Derneği’ni teşekkür plaketiyle onurlandırdı. Plaket, 32 sivil toplum kuruluşunun temsilcisinin katıldığı toplantıda takdim edildi.

Ordu Sivil Toplum Kuruluşları Platformu’nun Öğretmenevi’nde düzenlediği toplantıya, platform bünyesinde yer alan 32 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Ordu’nun çevre sorunlarına karşı yürüttüğü mücadele ve çalışmalarıyla öne çıkan Ordu Çevre Derneği’ne teşekkür plaketi verildi.

YILMAZ MÜCADELESİNE TEŞEKKÜR

Ordu Çevre Derneği’nin yalnızca Ordu için değil, ülkenin çevre değerlerinin korunması konusunda da sürdürdüğü çalışmaların önemine dikkat çekildi.

Derneğe, çevre konusunda ortaya koyduğu başarılı ve yılmaz mücadele dolayısıyla teşekkür edildi.

PLAKET TÜRKMEN’E TAKDİM EDİLDİ

Teşekkür plaketini Ordu Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Dönem Sözcüsü Servet Yerli ile Ordu Şair ve Yazarlar Birliği Başkanı Av. Tevfik Karabulut, Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Av. Haluk Türkmen’e takdim etti.