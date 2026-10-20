Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Hekim Birliği Sendikası, Ordu Devlet Hastanesinin geleceği için altı milletvekiline ayrı ayrı yazı gönderdi. İki hastanenin de hizmet vermesini isteyen sendika, personel transferlerine karşı uyardı, gerekirse yüz binlerce imzayla mücadele çağrısı yaptı.

Ordu Şehir Hastanesinin hizmete girme süreciyle birlikte, kent merkezindeki Ordu Devlet Hastanesinin geleceği sağlık kamuoyunun en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Hekim Birliği Sendikası, iki hastanenin birbirine alternatif değil, birbirini tamamlayan sağlık kuruluşları olarak faaliyet göstermesi gerektiğini vurgulayarak Ordu milletvekillerine ve ilgili kurumlara dikkat çekici bir çağrıda bulundu.

Sendika, Ordu Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı ameliyatları memnuniyetle karşılarken, Ordu Devlet Hastanesinin mevcut hizmet kapasitesinin korunması gerektiğini belirtti.

Tartışmanın merkezinde ise hayati bir soru bulunuyor: Ordu Şehir Hastanesi güçlenirken Ordu Devlet Hastanesi hizmet vermeye devam edecek mi?

ALTI MİLLETVEKİLİNE AYRI AYRI YAZI GÖNDERİLDİ

Hekim Birliği Sendikası Genel Merkezi, 18 Ekim 2026 tarihli ve “Ordu Devlet Hastanesi’nin Geleceği ve Yeni Hastane Planlaması Hakkında” başlıklı yazılarını Ordu milletvekilleri Mahmut Özer, İbrahim Ufuk Kaynak, Mustafa Adıgüzel, Mustafa Hamarat, Naci Şanlıtürk ve Seyit Torun'a ayrı ayrı hitaben hazırladı.

Genel Başkan Hatice Çerçi Balcı ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çağlar Yıldırım imzasını taşıyan yazılarda, Ordu Devlet Hastanesinin kent için vazgeçilmez bir sağlık kuruluşu olduğu vurgulandı.

Milletvekillerinden hastanenin geleceğine ilişkin görüşlerini ve planlamalar hakkındaki bilgileri yazılı olarak sendikaya iletmeleri istendi.

“ORDU’NUN İKİ HASTANESİ DE GÖZBEBEĞİMİZDİR”

Sendikanın açıklamasında, Ordu Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen ilk beyin tümörü ameliyatı ile hastanede ilk kez kapalı yöntemle yapılan başarılı mide kanseri ameliyatına dikkat çekildi.

Ordu Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen dil kanseri ameliyatının da kentteki sağlık hizmetlerinin ulaştığı seviyeyi gösterdiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bunlar, ileri uzmanlık ve güçlü ekip çalışması gerektiren, hastalarımızın kendi şehirlerinde nitelikli sağlık hizmetine ulaşmasını sağlayan çok kıymetli ameliyatlardır.

Ordu Şehir Hastanesi de Ordu Devlet Hastanesi de şehrimiz için önemli birer kazanımdır. Her iki hastanemiz de gözbebeğimizdir.”

Sendika, amaçlarının hastaneleri karşı karşıya getirmek değil, iki kurumun da mevcut işleyişini ve hizmet kapasitesini koruyarak güçlendirmek olduğunu vurguladı.

“PERSONEL İHTİYACI DİĞER HASTANEYİ ZAYIFLATARAK KARŞILANMASIN”

Açıklamanın en önemli başlıklarından birini sağlık çalışanlarının durumu oluşturdu.

Ordu Şehir Hastanesinin personel ihtiyacının Ordu Devlet Hastanesinden yapılacak transferlerle karşılanmasının, mevcut hastanenin hizmet kapasitesini olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

Sendika, mevcut durumda hekim sayısının yeterli olduğunun, asıl ihtiyacın ise hekim dışı sağlık profesyonellerinin kadrolarında bulunduğunun değerlendirildiğini bildirdi.

Ülke genelinde 38 bin kişilik atama yapılacağının açıklandığı bu dönemde Ordu'nun ihtiyaç duyduğu kadroların gecikmeden karşılanması istendi.

İller arası kurum içi atama ve açıktan atama imkânlarının değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan sendika, personel planlamasının her iki hastanenin hizmetini de aksatmayacak biçimde yapılması çağrısında bulundu.

“2015 YILINDA İHALESİ YAPILAN PROJE HAYATA GEÇİRİLSİN”

Milletvekillerine gönderilen yazılarda, Ordu Devlet Hastanesinin mevcut binasının geleceğine ilişkin somut bir öneri de yer aldı.

Sendika, 2015 yılında ihalesi yapıldığını belirttiği proje doğrultusunda, mevcut hastanenin arkasındaki boş alana yeni bir hastane binası yapılmasını istedi.

Öneriye göre Ordu Devlet Hastanesi mevcut binasında hizmet vermeye devam edecek, yeni bina tamamlandıktan sonra sağlık hizmetleri kesintiye uğramadan buraya taşınacak.

Bu modelle hem şehir merkezindeki hastanenin korunması hem de daha modern fiziki koşullarda sağlık hizmetinin sürdürülmesi hedefleniyor.

“ŞEHİR HASTANESİNE ULAŞIM HERKES İÇİN KOLAY DEĞİL”

Sendika, Ordu Şehir Hastanesinin kent merkezine uzaklığının bazı vatandaşlar açısından ulaşım güçlüğü yaratabileceğine de dikkat çekti.

Özellikle hastaneye gidiş geliş imkânlarının herkes için kolay ve yeterli olmamasının, şehir merkezindeki Ordu Devlet Hastanesinin önemini artırdığı vurgulandı.

Her iki hastanenin birlikte hizmet vermesinin sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracağı, tek bir sağlık merkezine bağımlılığı azaltacağı ve hasta yoğunluğunun dengelenmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

“TRABZON VE RİZE’DE OLUYORSA ORDU’DA NEDEN OLMASIN?”

Sendikanın çağrısında Karadeniz'deki diğer iller de örnek gösterildi.

Trabzon'da şehir hastanesi hizmete girdiğinde merkezdeki devlet hastanelerinin de hizmet vermeyi sürdüreceği, Rize'de ise şehir hastanesi ile merkezdeki devlet hastanesinin birlikte hizmet verdiği belirtilerek Ordu'da da aynı modelin uygulanması istendi.

Sendika, şu soruyu gündeme taşıdı:

“Ordu’da neden aynı model uygulanmasın; iki hastanemiz de halkımıza hizmet vermeye devam etmesin?”

“GEREKİRSE 300 BİN İMZA TOPLAMAYA HAZIRIZ”

Hekim Birliği Sendikası, Ordu milletvekillerine yönelik çağrısında dikkat çekici bir imza kampanyası önerisi de gündeme getirdi.

Ordu Devlet Hastanesinin işlevini koruması ve iki hastanenin ayrı kurumlar olarak faaliyetlerini sürdürmesi yönündeki taleplerine milletvekillerinin açık destek vermesi istendi.

Sendika, gerekli görülmesi halinde vatandaşların katılımıyla geniş çaplı bir imza kampanyası başlatılabileceğini belirtti.

Açıklamada, “Ordu halkı, 10 bin, 20 bin, 100 bin, 200 bin ya da 300 bin imza için desteğini vermeye hazırdır” denilerek milletvekillerinden ihtiyaç duyulan imza sayısı konusunda yönlendirme istendi.

“BU KONU SİYASET ÜSTÜDÜR”

Sağlık hizmetlerinin siyasi tartışmaların dışında tutulması gerektiğini belirten sendika, bütün milletvekillerini Ordu halkının ortak talebine sahip çıkmaya davet etti.

“Bu konu siyaset üstüdür. Sağlık hizmeti, halkın ortak meselesidir; sizler de Meclis’te Ordu halkının temsilcilerisiniz.”

Sendika, milletvekillerinden Ordu Devlet Hastanesinin geleceği ve yeni hastane planlamasına ilişkin görüşlerini kamuoyuyla paylaşmalarını istedi.

ŞİMDİ GÖZLER ALTI MİLLETVEKİLİNDE

Ordu Şehir Hastanesinin hizmet kapasitesinin artırılması ve Ordu Devlet Hastanesinin geleceğine ilişkin belirsizlik, önümüzdeki dönemde kentteki sağlık hizmetlerinin nasıl şekilleneceği sorusunu gündemde tutuyor.

Hekim Birliği Sendikasının altı milletvekiline ayrı ayrı yönelttiği çağrının ardından, siyasilerin nasıl bir tutum alacağı merak ediliyor.

Sendikanın talebi ise son derece açık:

“İki hastanemizi de yaşatalım, birlikte geliştirelim.”

Ordu kamuoyu şimdi iki önemli sorunun yanıtını bekliyor: Ordu Devlet Hastanesi bağımsız bir sağlık kurumu olarak hizmet vermeye devam edecek mi? Şehir Hastanesinin personel ihtiyacı, mevcut hastanenin kapasitesi korunarak karşılanabilecek mi?