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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu'nun Gölköy ilçesine bağlı Aydoğan Mahallesi nüfusuna kayıtlı bir kadın, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yaşadığı evde 16 yaşındaki kızı tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Gece saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre genç kız henüz bilinmeyen bir nedenle salonda uyuyan annesine bıçakla saldırdı. Olayın ardından polisi arayarak kendisini ihbar eden şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde annenin yaşamını yitirdiği belirlenirken, cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay sırasında evde bulunan diğer çocuğun ise yaşananları polis ekiplerinin gelmesiyle öğrendiği ifade edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.