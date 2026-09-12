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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Eylül ayı toplantısında ulaşım tarifelerine yönelik zam teklifi kabul edildi. Yeni düzenlemeyle şehir içi dolmuş ücretlerinden taksi tarifelerine, öğrenci servislerinden hostes ücretlerine kadar birçok kalemde fiyat değişikliğine gidildi.

Ordu’da artan akaryakıt, bakım, yedek parça ve işletme giderleri ulaşım tarifelerine de yansıdı. Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Eylül ayı birleşiminde görüşülen yeni ulaşım tarifesi kabul edilirken, zamlı fiyatlar özellikle toplu taşıma ve öğrenci servislerini doğrudan etkileyecek.

Kentte daha önce 32,50 TL olan kartlı tam dolmuş binişi 42 TL’ye yükseltilirken, taksimetre açılış ücretinde de 35 TL’lik artış yapıldı.

DOLMUŞ ÜCRETLERİNDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Yeni düzenlemeyle birlikte Altınordu ilçesindeki dolmuş tarifelerinde farklı ödeme yöntemlerine göre yeni fiyatlar belirlendi.

Buna göre kartlı tam biniş 42 TL, öğrenci binişi 28,75 TL, indirimli biniş 39,22 TL oldu. Paralı biniş olarak ifade edilen kart­sız ödemelerde ücret 50 TL’ye yükselirken, kredi kartı ve temassız ödeme ile yapılan binişlerde yeni tarife 45,15 TL olarak belirlendi.

Önceki tarifede tam biniş 32,50 TL, öğrenci binişi 19,02 TL, indirimli biniş ise 30,35 TL seviyesindeydi. Böylece özellikle tam biniş ücretinde belirgin bir artış yaşandı.

ÖĞRENCİ SERVİSLERİNDE KİLOMETREYE GÖRE YENİ TARİFE

Zamdan öğrenci servisleri de etkilendi. Servis ücretleri mesafeye göre yeniden düzenlenirken, kısa mesafeden uzun mesafeye kadar tüm kademelerde artış yapıldı.

Yeni tarifeye göre:

0–1 kilometre: 2.420 TL

1–3 kilometre: 2.630 TL

3–5 kilometre: 2.760 TL

5–7 kilometre: 2.900 TL

7–10 kilometre: 3.160 TL

10–15 kilometre: 3.570 TL

15–20 kilometre: 3.760 TL

20–25 kilometre: 3.950 TL

25–30 kilometre: 4.070 TL

30–35 kilometre: 4.660 TL

35 kilometrenin üzerindeki mesafelerde ise her kilometre için 33 TL ilave ücret uygulanacağı açıklandı.

Servislerde görev yapan hostes personeli için belirlenen ücret de 520 TL oldu.

TAKSİ AÇILIŞ ÜCRETİNE 35 TL ZAM

Yeni ulaşım tarifesinde taksiciler için de fiyat değişikliğine gidildi. Daha önce 120 TL olan taksimetre açılış ücreti 155 TL’ye çıkarıldı.

Kilometre başına uygulanacak ücret ise 56 TL olarak belirlendi.

ARTAN MALİYETLER ZAM KARARINDA ETKİLİ OLDU

Ulaşım sektöründe son dönemde akaryakıt başta olmak üzere araç bakım, yedek parça, sigorta ve işletme giderlerindeki yükseliş esnafın maliyetlerini artırırken, yeni tarifenin bu maliyet baskısını azaltmaya yönelik olduğu değerlendiriliyor.

Öte yandan zamlı tarifelerin vatandaşın ulaşım bütçesine nasıl yansıyacağı ise önümüzdeki dönemde daha net görülecek. Özellikle her gün toplu taşıma kullanan öğrenciler, çalışanlar ve servis hizmetinden yararlanan aileler açısından yeni fiyatlar ulaşım giderlerini artıracak.