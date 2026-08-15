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Kaynak: İHA

Ordu sahil şeridinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle can güvenliği tedbirleri artırıldı. Kent genelinde etkili olan sert rüzgarlar, dalga boyunun yükselmesi ve tehlikeli akıntılar sebebiyle 15 Ağustos Cumartesi günü tüm plajlarda denize girilmesi geçici olarak durduruldu.

Ordu Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre; bugün bölgede kuzey yönlerden esen şiddetli rüzgarlar deniz hareketliliğini artırdı. Gün boyu sürmesi beklenen olumsuz hava koşullarının, özellikle rip (çeken) akıntısı ve yüksek dalgalar nedeniyle yüzme faaliyetlerini hayati risk taşıyacak seviyeye getirdiği kaydedildi.

Ortaya çıkan tehlikeli tablo üzerine harekete geçen Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu’nun, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçmek maksadıyla aldığı karar doğrultusunda, 15 Ağustos Cumartesi günü il sınırları içerisindeki hiçbir noktada denize girilmesine izin verilmeyeceği açıklandı.

Yetkililer, yaşanabilecek müessif kazaların ve can kayıplarının önüne geçilmesi adına tüm vatandaşların alınan yasağa titizlikle riayet etmeleri konusunda uyarıda bulundu.