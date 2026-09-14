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Kaynak: AA

Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Cemal Çağlayan ve 67 yaşındaki kardeşi Ali Çağlayan, Yiğitler Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle Cemal Çağlayan, kardeşine tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Ali Çağlayan'ın hayatını kaybettiğini, oğlu Ümit Çağlayan'ın (40) ise yaralandığını belirledi. Yaralı, Ünye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.