Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kapalıçarşı'da altın akşam ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Eylül)

Kapalıçarşı'da altın akşam ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Eylül)

Kapalıçarşı altın piyasasında haftanın ilk işlem gününde kapanışta çok sert bir geri çekilme yaşandı. ABD’den gelen FED’in faiz arttırmasına yönelik mesajlar altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. İşte kapanışta gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları.

Seçil Kılıç Seçil Kılıç
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Kapalıçarşı'da altın akşam ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Eylül) - Resim: 1

Altın piyasasının kalbi Kapalıçarşı'da 14 Eylül 2026 Pazartesi günü itibarıyla satış- kapanış fiyatlarında kırmızı tablo hakim oldu.

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Kapalıçarşı'da altın akşam ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Eylül) - Resim: 2

Gün içi işlemlerde tüm altın türlerinde ortalama yüzde 1,77 – yüzde 1,78 bandında geri çekilmeler yaşandı.

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Kapalıçarşı'da altın akşam ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Eylül) - Resim: 3

Güne yüksek seviyelerden başlayan piyasada, öğleden sonraki işlemlerde satış baskısının artmasıyla birlikte fiyatlar günün en düşük seviyelerine yakın noktalarda dengelendi.

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Kapalıçarşı'da altın akşam ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Eylül) - Resim: 4

Kapalıçarşı canlı verilerine göre yatırımcıların ve vatandaşların en çok takip ettiği gram ve ziynet altın türlerinde son fiyatlamalar şu şekilde gerçekleşti:

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Kapalıçarşı'da altın akşam ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Eylül) - Resim: 5

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gün içinde en yüksek 6.818,73 TL seviyesini test eden gram altın, 121,09 TL (yüzde 1,78) değer kaybıyla 6.691,20 TL satış fiyatına geriledi.

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Kapalıçarşı'da altın akşam ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Eylül) - Resim: 6

Günün en düşük seviyesi ise 6.690,78 TL olarak kaydedildi.

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Kapalıçarşı'da altın akşam ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Eylül) - Resim: 7

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Satış fiyatı 197,00 TL (yüzde 1,77) düşüşle 10.917,00 TL seviyesine indi. Çeyrek altının alış fiyatı ise 10.797,00 TL oldu.

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Kapalıçarşı'da altın akşam ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Eylül) - Resim: 8

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gün içi kayıpların ardından 394,00 TL gerileyerek 21.827,00 TL satış fiyatından işlem gördü.

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Kapalıçarşı'da altın akşam ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Eylül) - Resim: 9

Büyük ölçekli yatırımlarda tercih edilen tam altın, gremse ve sarrafiye tarafında da değer kayıpları dikkat çekti:

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Kapalıçarşı'da altın akşam ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Eylül) - Resim: 10

TAM ALTIN NE KADAR?

Gün içerisinde 44.342,00 TL

seviyelerine kadar tırmanan tam altın, 787,00 TL (yüzde 1,78) düşüşle 43.513,00 TL seviyesine çekildi.

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Kapalıçarşı'da altın akşam ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Eylül) - Resim: 11

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Satış fiyatında 1.960,00 TL'lik sert bir gerileme kaydedilerek 108.365,00 TL seviyesinden alıcı buldu.

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Kapalıçarşı'da altın akşam ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Eylül) - Resim: 12

HAS ALTIN KAÇ TL OLDU?

Saf altın göstergesi olan Has Altın, 121,09 TL kayıpla 6.677,60 TL satış seviyesine oturdu.

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Kapalıçarşı'da altın akşam ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Eylül) - Resim: 13

UYARI

Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

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