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Kaynak: AA / DHA / İHA

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 28 yaşındaki Cihat Kalan hayatını kaybetti. Olay, Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesi El Kahtavi Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Erkan A. ile Cihat Kalan (28) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erkan A.’nın silahla ateş etmesi sonucu Cihat Kalan ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kalan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Cihat Kalan, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan arama çalışmaları sonucunda şüpheli Erkan A. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.