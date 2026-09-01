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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan/ Yeniçağ



Karadeniz Bölgesi’ni vuran şiddetli sağanak yağışlar, Ordu’da hayatı felç ederken arkasında akıl almaz görüntüler bıraktı. Sel sularının derelerden denize taşıdığı tonlarca tomruk, ağaç ve moloz yığını Perşembe ilçesindeki Medreseönü Limanı’nı tamamen kapladı. Deniz yüzeyinin devasa bir toprak ve odun tabakasıyla örtüldüğü liman, adeta uçsuz bucaksız bir tarlaya dönüştü.

TEKNELER KARAYA OTURMUŞ GİBİ KALDI

Sağanak sonrası meydana gelen taşkınlar, önüne kattığı her şeyi Karadeniz’e sürükledi. Dalgaların ve akıntının etkisiyle Medreseönü Limanı havzasına dolan kütükler ve evsel atıklar, su yüzeyini tamamen görünmez kıldı. Limanda demirli bulunan balıkçı tekneleri ve kayıklar, yoğun atık tabakasının ortasında sıkışıp kaldı. Ortaya çıkan sıra dışı manzara, teknelerin denizde değil de kuru bir toprak parçası üzerinde duruyormuş izlenimi verdi.

"DENİZ ADETA TARLAYA DÖNDÜ"

Bölgedeki felayetin boyutunu gözler önüne seren limanın son halini cep telefonlarıyla kaydeden yöre sakinleri şaşkınlıklarını gizleyemedi. Limanın tamamen odun ve çamurla kaplandığını belirten vatandaşlar, "Hayatımızda böyle bir şey görmedik. Deniz adeta bir tarla gibi. Tekneler yerinden kıpırdayamıyor" diyerek durumun vahametini aktardı.

TEMİZLİK İÇİN DÜĞMEYE BASILIYOR

Selin getirdiği devasa kirlilik nedeniyle balıkçıların denize açılması imkansız hale geldi. Bölgede hayatın ve balıkçılık faaliyetlerinin normale dönebilmesi, teknelerin yeniden hareket edebilmesi için limanda geniş çaplı tahliye ve temizlik çalışmalarının başlatılması bekleniyor.