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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’nun köklü sağlık kurumlarından Gölköy İlçe Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı’nın en önemli kalite ve verimlilik mekanizmalarından biri olan Sağlık Tesisi Değerlendirme ve Geliştirme Sistemi (STGDS) kapsamında kapsamlı bir denetimden geçti.

İl bazlı yürütülen bu kritik değerlendirme, hastanenin hizmet kalitesini ve gelecek vizyonunu bir kez daha tescilledi.

HİZMET SÜREÇLERİ VE KALİTE STANDARTLARI MERCEK ALTINDA

Ulusal sağlık standartlarının en üst düzeyde uygulanmasını hedefleyen denetim kapsamında, Gölköy İlçe Devlet Hastanesi’nin tüm hizmet süreçleri baştan aşağı incelendi.

Tıbbi hizmet sunumundan hasta güvenliğine, idari süreçlerden teknik altyapıya kadar pek çok parametre uzman ekipler tarafından değerlendirildi.

Kurumun sürekli gelişim ve dinamik iyileştirme anlayışı bu denetim vesilesiyle bir kez daha gözden geçirilerek mercek altına alındı.

BAŞARIDA ASLAN PAYI SAĞLIK ÇALIŞANLARININ

Hastanenin mevcut durumunun analiz edildiği ve sürdürülebilir kalite hedeflerinin belirlendiği süreç, başarıyla tamamlandı.

Denetimin ardından hastane yönetiminden yapılan açıklamada, kurumun gelişim trendine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:"Süreç boyunca büyük bir özveri, emek ve katkıyla çalışmalarımıza destek veren, sağlık hizmetlerimizin çıtasını her geçen gün daha yukarı taşıyan tüm mesai arkadaşlarımıza ve kıymetli sağlık personelimize teşekkür ederiz.

"Vatandaşlara sunulan sağlık hizmetinin kalitesini artırmayı hedefleyen bu tür ulusal denetimlerin, bölgedeki sağlık altyapısının güçlenmesinde kritik bir rol oynamaya devam edeceği belirtildi.