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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu'da peş peşe yaşanan patpat kazalarının ardından emniyet harekete geçti. Trafik Şube Müdürlüğü, tarım aracı olarak kullanılan patpatların yolcu taşımacılığında kullanılmasına kesinlikle izin verilmeyeceğini açıkladı. Kuralları ihlal eden sürücülere para cezası ve yasal işlem uygulanacak.

Son dönemde Ordu'da art arda meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı patpat kazaları, denetimlerin sıkılaştırılmasını gündeme getirdi. Özellikle tarım arazileri dışında ve yolcu taşımacılığında kullanılan patpatlar, artık trafik ekiplerinin yakın takibinde olacak.

Katıldığı TV programında konuşan Ordu Trafik Şube Müdürü Hüseyin Satan, patpatların yalnızca tarımsal faaliyetlerde kullanılmasının yasal olduğunu belirterek, il genelinde kapsamlı denetimlerin başlayacağını açıkladı.

Ordu Valiliği'nin talimatları doğrultusunda hareket ettiklerini ifade eden Satan, bazı vatandaşların patpatlarla yolcu taşıyarak hem kendi canlarını hem de başkalarının hayatını tehlikeye attığını söyledi.

"Patpat bir tarım aracıdır. Ancak ilimizde ve çevre illerde bu araçlarla yolcu taşımacılığı yapıldığını görüyoruz. Özellikle tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu ilçelerde bu durum sıkça yaşanıyor. Trafik güvenliğini tehlikeye atan bu kullanımlara gerekli işlemleri yapıyoruz."

İLÇE MERKEZLERİNE GİRİŞE İZİN VERİLMEYECEK

İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda ilçe emniyet müdürlüklerinin de uyarıldığını belirten Hüseyin Satan, yolcu taşıyan patpatların ilçe merkezlerine giriş çıkışına izin verilmeyeceğini vurguladı.

Satan, denetimlerin tavizsiz şekilde sürdürüleceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da patpatların yolcu taşımacılığı yapmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanacak, ayrıca gerekli yasal işlemler de başlatılacak. Patpatların tarım arazileri dışında kullanılmasına izin vermeyeceğiz."

AMAÇ YENİ ACILARIN ÖNÜNE GEÇMEK

Yetkililer, alınan kararın temel amacının son dönemde artış gösteren patpat kazalarını önlemek ve can kayıplarının önüne geçmek olduğunu belirtiyor. Özellikle yaz aylarında tarımsal faaliyetlerin yoğunlaştığı Ordu'da denetimlerin artırılacağı, polis ekiplerinin il genelinde sıkı kontroller gerçekleştireceği bildirildi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşlara patpatları yalnızca amacı doğrultusunda kullanmaları çağrısında bulunurken, kurallara uyulmasının hem sürücülerin hem de yolcuların can güvenliği açısından hayati önem taşıdığına dikkat çekti.