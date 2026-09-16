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Kaynak: İHA

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelindeki marketlerde denetim yaptı.

Ekipler, reyonlardaki ürünleri tek tek inceleyerek raf ve kasa fiyatları arasındaki farklılıkların yanı sıra ürünlerin son kullanma tarihleri ve mevzuata uygunluğunu kontrol etti. Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edilirken, söz konusu ürünler satıştan men edildi. Kurallara uygun olmadığı belirlenen ürünlere el koyan ekipler, ilgili firmalar hakkında idari işlem gerçekleştirdi.

Yerel marketlerin yanı sıra zincir marketlerde de sürdürülen denetimlerin 19 ilçede devam edeceği bildirildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, marketlerde tespit edilen ihlallere ilişkin yasal işlemlerin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

Zabıta ekipleri, vatandaşları fahiş fiyat ve stokçuluk konusunda dikkatli olmaları yönünde uyararak, karşılaşılan olumsuzlukların bildirilmesini talep etti.