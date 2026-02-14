Ordu’nun Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi Şehit Yalçın Yamener Bulvarı’ndaki Kuğukent Kavşağı’nda ilginç bir kaza meydana geldi.
A.H.A., kullandığı inşaat demiri yüklü kamyonla kırmızı ışığa geldiğinde ani fren yaptı. Bu sırada kamyonun kasasındaki istiflenmiş haldeki bulunan inşaat demirleri, sarsıntıyla birlikte öne doğru kaydı.
Demirler, A.Y. yönetimindeki otomobilin arka camından içeri girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Araçta büyük çapta hasar meydana gelirken, içindekiler yara almadan kurtuldu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.