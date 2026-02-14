Mısır Arkeoloji dünyasında ‘Kayıp Firavun’ olarak nitelendirilen II. Thutmose’nin mezarı, Krallar Vadisi’nin derinliklerinde yürütülen hassas kazı çalışmaları sonucunda tespit edildi.
Krallar Vadisi’nde tarihi keşif…
Mısır’ın kumları altında binlerce yıldır gizlenen Firavun II. Thutmose’nin istirahatgahı, uluslararası bir arkeoloji heyeti tarafından gün yüzüne çıkarıldı.
On yıllardır süren belirsizlik, mezar odasına girişin mühürlü kapısının açılmasıyla yerini bilimsel bir heyecana bıraktı.
Mezarın iç duvarlarında yer alan ve bugüne kadar hiç görülmemiş detaylara sahip hiyerogliflerin, dönemin devlet hiyerarşisini yeniden tanımlayacak nitelikte olduğu kaydedildi.
YILDIZ HARİTALARI VE ASKERİ STRATEJİLER
Araştırmacılar, mezar odasının tavanında yer alan ve astronomik hizalamaları gösteren tasvirlerin, antik Mısırlıların gökyüzü gözlem yeteneklerinin sanılandan çok daha ileri olduğunu kanıtladığını belirtti.
II. Thutmose’nin askeri seferlerini detaylandıran yazıtlar, firavunun sadece bir ‘ara dönem hükümdarı’ olmadığını, aksine bölgesel hakimiyet kuran stratejik bir lider olduğunu ortaya koydu.
Avrupa Sualtı Arkeolojisi Enstitüsü (IEASM) Başkanı Franck Goddio, keşfin önemine ilişkin yaptığı değerlendirmede, Mısır topraklarının en büyük sırlarını saklamaya devam ettiğini vurguladı.
Goddio, “Bu mezar, antik devlet yönetiminin karmaşıklığını ve iktidar geçişlerindeki gizli dinamikleri anlamamız için paha biçilemez bir anahtar sundu” ifadelerini kullandı.
ULUSLARARASI UZMANLAR KEŞFİ ONAYLADI
Keşif, sadece Mısır tarihi için değil, küresel arkeoloji literatürü için de bir dönüm noktası olarak kabul edildi.
British Museum bünyesinde görev yapan Mısırbilimci Dr. Neal Spencer, mezarın mimari yapısının daha önce rastlanmamış bir hibrit model sunduğunu belirtti.
Spencer, “Duvarlardaki renklerin canlılığı ve dini metinlerin bütünlüğü, Yeni Krallık arkeolojisinde son elli yılın en önemli verilerini sağladı” açıklamasında bulundu.
Berlin Doğu Enstitüsü'nden profesör Stephan Seidlmayer ise mezarda bulunan yazıtların kronolojik bir boşluğu doldurduğunu dile getirdi.
Seidlmayer, “II. Thutmose’nin iktidar süresi ve otoritesi üzerine yapılan tartışmalar bu bulgularla birlikte sona erdi; artık karşımızda somut bir tarihsel kanıt var” şeklinde konuştu.