Yeniçağ Gazetesi
14 Şubat 2026 Cumartesi
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Kültür Sanat Krallar Vadisi’nde tarihi keşif…

Krallar Vadisi’nde tarihi keşif…

Mısır’ın kumları altında binlerce yıldır gizlenen Firavun II. Thutmose’nin istirahatgahı, uluslararası bir arkeoloji heyeti tarafından gün yüzüne çıkarıldı.

Haberi Paylaş
Krallar Vadisi’nde tarihi keşif… - Resim: 1

Mısır Arkeoloji dünyasında ‘Kayıp Firavun’ olarak nitelendirilen II. Thutmose’nin mezarı, Krallar Vadisi’nin derinliklerinde yürütülen hassas kazı çalışmaları sonucunda tespit edildi.

1 12
Krallar Vadisi’nde tarihi keşif… - Resim: 2

On yıllardır süren belirsizlik, mezar odasına girişin mühürlü kapısının açılmasıyla yerini bilimsel bir heyecana bıraktı.

2 12
Krallar Vadisi’nde tarihi keşif… - Resim: 3

Mezarın iç duvarlarında yer alan ve bugüne kadar hiç görülmemiş detaylara sahip hiyerogliflerin, dönemin devlet hiyerarşisini yeniden tanımlayacak nitelikte olduğu kaydedildi.

3 12
Krallar Vadisi’nde tarihi keşif… - Resim: 4

YILDIZ HARİTALARI VE ASKERİ STRATEJİLER

Araştırmacılar, mezar odasının tavanında yer alan ve astronomik hizalamaları gösteren tasvirlerin, antik Mısırlıların gökyüzü gözlem yeteneklerinin sanılandan çok daha ileri olduğunu kanıtladığını belirtti.

4 12
Krallar Vadisi’nde tarihi keşif… - Resim: 5

II. Thutmose’nin askeri seferlerini detaylandıran yazıtlar, firavunun sadece bir ‘ara dönem hükümdarı’ olmadığını, aksine bölgesel hakimiyet kuran stratejik bir lider olduğunu ortaya koydu.

5 12
Krallar Vadisi’nde tarihi keşif… - Resim: 6

Avrupa Sualtı Arkeolojisi Enstitüsü (IEASM) Başkanı Franck Goddio, keşfin önemine ilişkin yaptığı değerlendirmede, Mısır topraklarının en büyük sırlarını saklamaya devam ettiğini vurguladı.

6 12
Krallar Vadisi’nde tarihi keşif… - Resim: 7

Goddio, “Bu mezar, antik devlet yönetiminin karmaşıklığını ve iktidar geçişlerindeki gizli dinamikleri anlamamız için paha biçilemez bir anahtar sundu” ifadelerini kullandı.

7 12
Krallar Vadisi’nde tarihi keşif… - Resim: 8

ULUSLARARASI UZMANLAR KEŞFİ ONAYLADI

Keşif, sadece Mısır tarihi için değil, küresel arkeoloji literatürü için de bir dönüm noktası olarak kabul edildi.

8 12
Krallar Vadisi’nde tarihi keşif… - Resim: 9

British Museum bünyesinde görev yapan Mısırbilimci Dr. Neal Spencer, mezarın mimari yapısının daha önce rastlanmamış bir hibrit model sunduğunu belirtti.

9 12
Krallar Vadisi’nde tarihi keşif… - Resim: 10

Spencer, “Duvarlardaki renklerin canlılığı ve dini metinlerin bütünlüğü, Yeni Krallık arkeolojisinde son elli yılın en önemli verilerini sağladı” açıklamasında bulundu.

10 12
Krallar Vadisi’nde tarihi keşif… - Resim: 11

Berlin Doğu Enstitüsü'nden profesör Stephan Seidlmayer ise mezarda bulunan yazıtların kronolojik bir boşluğu doldurduğunu dile getirdi.

11 12
Krallar Vadisi’nde tarihi keşif… - Resim: 12

Seidlmayer, “II. Thutmose’nin iktidar süresi ve otoritesi üzerine yapılan tartışmalar bu bulgularla birlikte sona erdi; artık karşımızda somut bir tarihsel kanıt var” şeklinde konuştu.

12 12
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro