Batı bölgelerde ılık hava etkisini sürdürmeye devam ederken, yağışlı sistem de etkisini artırıyor. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelerde; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyon, Uşak, Antalya'nın doğusu, Isparta ile akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği aktarıldı.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda (Iğdır ve Şırnak hariç) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ise ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtiliyor.

KUVVETLİ SAĞANAK VE FIRTINA UYARISI

Ayrıca Meteoroloji bazı iller için ise kritik uyarılarda bulundu. Yağışların, Bitlis, Hakkari ve Van ile öğle saatlerinden sonra Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları Meteoroloji uyardı.

Öte yandan rüzgarın, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa), gece saatlerinde Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler konusunda da uyarılar yapıldı.

ÇIĞ VE TOZ TAŞINIMI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunurken, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme çamur yağışı gibi olumsuzluklar yaşanabileceği de belirtildi.

Bölgelere göre il il günlük hava tahmini şu şekilde açıklandı;

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya, Uşak ve Afyon çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın gece saatlerinde kıyı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AYDIN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğusu ve Isparta çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın,sabah saatlerinde Doğu karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden çok kuvvetli (40-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

AMASYA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğusunda (Iğdır ve Şırnak hariç) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 5°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 4°C

Çok bulutlu ve sabah saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Bölge genelinde toz taşınımı beklenmektedir.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı