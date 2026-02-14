Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Spor Liam Rosenior eski evine geri döndü: Chelsea Hull City'i FA Cup'ta 4 golle eledi

Liam Rosenior eski evine geri döndü: Chelsea Hull City'i FA Cup'ta 4 golle eledi

İngiltere Federasyon Kupası'nın (FA Cup) 4. turunda Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, eski teknik direktörü Liam Rosenior'un yönetimindeki Chelsea'ye evinde 4-0 yenilerek elendi.

İngiltere Federasyon Kupası’nın 4. turunda Hull City Chelsea ile karşı karşıya geldi.

Acun Ilıcalı’nın oyun felsefesini takımına uygun görmeyerek kovduğu Hull City’nin eski teknik direktörü Liam Rosenior yönetimindeki Chelsea sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.

Pedro Neto iki golle galibiyetin mimarı olurken Liam Delap üç asist yaparak dikkat çeken bir performansa imza attı. Chelsea’nin diğer golleri Estevao ile Jorrel Hato’dan geldi.

Liam Rosenior’un göreve gelmesiyle yükselen form grafiği içerisine giren Chelsea, 41 yaşındaki İngiliz çalıştırıcının yönetiminde çıktığı 11 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Acun Ilıcalı önceki gün yaptığı açıklamada 2023-2024 sezonunun sonunda Rosenior’un Hull City’deki görevine neden son verdiğini şu sözlerle dile getirmişti:

“Liam Rosenior'un felsefesi sadece üst düzey oyuncularla uygulanabilecek bir tarzdı. Liam Rosenior'u arayıp 'Ben bu tarz futbol görmek istemiyorum. Bunu değiştirelim' demem de saçma olurdu.

Felsefeyi değiştirmek yerine hocayı değiştirdim. Bu felsefeyi diğer kulüplerde uygulayarak başarılı olabilir. Başarılı olamaz demiyorum zaten.

Ama ben 0-0 berabere kalmaktansa 3-2 kaybetmeyi tercih ederim. Çünkü bir sonraki maçta 4-2 veya 3-1 kazanabilirsiniz. Gol yemeden maç bitirmek umurumda bile değil."

