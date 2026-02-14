Toyota’dan yeni Corolla kampanyası: ÖTV muafiyet avantajı

Yeni nesil özellikleri ve modern tasarımıyla öne çıkan Corolla'lar, gelişmiş teknolojik donanımlarıyla dikkat çekiyor. Kampanya kapsamında sunulan araçlar, standart olarak yer alan Toyota Safety Sense 3 Akıllı Güvenlik Sistemi ile sürüş güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.