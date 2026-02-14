Toyota’dan yeni Corolla kampanyası: ÖTV muafiyet avantajı

Otomobil piyasasındaki hareketlilik sürerken, Toyota, 2026 model yılı Corolla modelleri için Şubat ayına özel avantajlı bir kampanya başlattı.
Toyota, yeni Corolla kampanyasını duyurdu. 2026 model yılı araçlar için geçerli olan kampanya kapsamında fiyatlar 1.699.000 TL'den başlarken, uygun şartları taşıyan vatandaşlar için ÖTV muafiyet avantajı da sağlanıyor.Derleyen: Süleyman Çay
Ay boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, yerli üretim Corolla'lar 1 milyon 699 bin TL'den başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor.
Yeni nesil özellikleri ve modern tasarımıyla öne çıkan Corolla'lar, gelişmiş teknolojik donanımlarıyla dikkat çekiyor. Kampanya kapsamında sunulan araçlar, standart olarak yer alan Toyota Safety Sense 3 Akıllı Güvenlik Sistemi ile sürüş güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.
Toyota, kampanya döneminde ÖTV muafiyet avantajından yararlanmak isteyen müşterilerine özel çözümler sunduğunu duyurdu. Yerli üretim avantajına sahip Corolla modelleri, uygun koşulları sağlayanlar için cazip bir seçenek olarak Toyota Plazalarda sergileniyor.
01 Şubat 2026 - 28 Şubat 2026 tarihleri arasında geçerli olan kampanya detaylarına ve güncel fiyat listesine Toyota'nın resmi internet sitesi veya yetkili bayiler üzerinden ulaşılabiliyor.