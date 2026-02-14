Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki otoyolda arıza nedeniyle yol kenarında duran TIR'a arkadan gelen başka bir TIR çarptı. Kazanın ardından yangın çıkarken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 Türk TIR şoförü olay yerinde hayatını kaybetti.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Arızalanan TIR'ını yol kenarında kontrol ettiği sırada diğer TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitiren sürücünün Enver Çavdar olduğu, Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Başıbüyük Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu tespit edildi.

CENAZELER TÜRKİYE'YE TESLİM EDİLECEK

Hayatını kaybeden sürücülerin cenazelerinin, işlemlerin tamamlanmasının ardından hafta başında Türkiye'ye teslim edilmesinin beklendiği öğrenildi. Bulgar makamları kazaya ilişkin soruşturma başlatırken, çevre yolu bir süre kontrollü olarak trafiğe kapatıldı.