Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında zirve mücadelesi veren ezeli rakipler Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor.
Papara Park’ta saat 20.00’de başlayan dev maçı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.
TRABZONSPOR-FENERBAHÇE İLK 11’LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Folcarelli, Augusto, Muçi, Mustafa Eskihellaç, Onuachu
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, İsmail, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca
TRABZONSPOR 1-1 FENERBAHÇE CANLI ANLATIM
1' Halil Umut Meler'in ilk düdüğüyle Trabzonspor-Fenerbahçe maçı başladı.
FENERBAHÇE TEHLİKELİ GELDİ
5' Asensio'nun sol kanattan arka direğe doğru gönderdiği topu Milan Skriniar kontrol edemedi ve net gol pozisyonunda araya giren Trabzonspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
TRABZONSPOR MUÇİ'NİN GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ
6' Nwaiwu'nin uzun pasında önde yakalanan Fenerbahçe savunmasının arkasına sarkan Ernest Muçi Ederson'un üzerinden topu aşırtarak ağlara gönderdi. Trabzonspor 1-0 öne geçti.
FENERBAHÇE TALISCA İLE EŞİTLİĞİ YAKALADI
15' Fenerbahçe'nin tahlikeli atağında ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda topla buluşan Talisca sağ çaprazdan net bir vuruşla Onana'yı mağlup ederek skora eşitliği getirdi.