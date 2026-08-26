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Ordu / Hanife Akça- Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Türkiye Eczacılar Birliği 24. Bölge Ordu Eczacı Odası iş birliğinde, gençlerin mesleki bilgi ve deneyim kazanmalarını ve çalışma hayatına daha güçlü bir şekilde katılmalarını sağlamak amacıyla yüzde 60 istihdam garantili “Yardımcı Eczacı” mesleki eğitim kursu düzenleniyor. Türk Eczacıları Birliği ile Mesleki Eğitim Kurslarının Düzenlenmesine İlişkin Genelge kapsamında gerçekleştirilecek programın ilk etabında 12 kursiyer, 12 farklı eczanede eğitim alacak.

EĞİTİM 1 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Toplam 120 fiili gün ve 960 saat olarak planlanan eğitim programının;

4 fiili günü / 32 saati teorik eğitim,

116 fiili günü / 928 saati uygulamalı eğitim

olmak üzere iki bölümden oluşması planlanıyor. Eğitimler 1 Eylül 2026 tarihinde başlayacak, 18 Şubat 2027 tarihinde sona erecek. Kursun teorik eğitimleri Türkiye Eczacılar Birliği 24. Bölge Ordu Eczacı Odasında, uygulamalı eğitimleri ise 12 farklı eczanede gerçekleştirilecek.

KURSİYERLERE GÜNLÜK 1.403,78 TL CEP HARÇLIĞI

Kurs kapsamında gençlere yalnızca mesleki eğitim ve deneyim imkânı sunulmuyor. Kursiyerlere eğitim aldıkları süre boyunca günlük 1.403,78 TL cep harçlığı ödenecek; ayrıca iş kazası ve genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanacak. Böylece gençlerimiz bir yandan mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerileri iş ortamında kazanırken, diğer yandan ekonomik ve sosyal yönden desteklenerek çalışma hayatına hazırlanacak.

YÜZDE 60 İSTİHDAM GARANTİSİ

Programın en önemli unsurlarından biri ise yüzde 60 istihdam garantisi taşıması. Kursiyerlerin teorik eğitimle birlikte doğrudan eczanelerde uygulamalı eğitim almaları, mesleki deneyim kazanmaları ve iş ortamını yakından tanımaları, eğitimden istihdama geçiş açısından önemli bir fırsat oluşturacak.

İLK ETAPTA 12 ECZANE, HEDEF İL GENELİNDE DAHA FAZLA GENÇ

Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mahmut Akkuş, programın yalnızca ilk etapta 12 eczaneyle sınırlı olmadığını belirterek, Ordu genelindeki eczanelerin programa dâhil olmasıyla birlikte daha fazla gencin mesleki eğitim ve istihdam fırsatından yararlanmasını hedeflediklerini ifade etti. Akkuş, “İŞKUR olarak iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlarda iş arayanlarımız ile işverenlerimizi buluşturmayı, gençlerimizin mesleki deneyim kazanmalarını ve nitelikli iş gücünün yetişmesini önemsiyoruz. Yardımcı Eczacı programımız da bu anlayışın güzel bir örneğidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Akkuş, ilk etapta 12 eczanede başlayacak uygulamanın önümüzdeki dönemde il genelinde programa katılmak isteyen eczanelerle yaygınlaştırılabileceğini ve bu alanda daha fazla gencin istihdam edilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

“İŞKUR, TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN MESLEKLERDE İŞÇİ VE İŞVERENİN YANINDA”

İŞKUR’un iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına göre programlarını şekillendirdiğini vurgulayan Akkuş, temininde güçlük çekilen mesleklerde işverenlerin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak, iş arayanların ise meslek edinerek istihdama katılmalarını sağlamak amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Akkuş, “Temininde güçlük çekilen mesleklerde İŞKUR olarak her zaman hem işçimizin hem işverenimizin yanındayız. İşverenimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirirken, gençlerimize de meslek edinme ve istihdama geçiş fırsatı sunuyoruz. Bu programı da bu anlayışın önemli bir parçası olarak görüyoruz.” dedi.

İKİ ÖNEMLİ TEŞVİK ARTIŞI

Akkuş ayrıca, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, ilgili mesleklerde düzenlenen mesleki eğitim kurslarına yönelik iki önemli teşvik artışı sağlandığını belirtti. Bu kapsamda, daha önce ek ders saat ücretinin en fazla iki katı olarak uygulanabilen eğitici ücretinin, TEB iş birliğinde düzenlenen kurslar için dört katına kadar yükseltildiğini ifade eden Akkuş, bu düzenlemeyle alanında uzman eczacıların kurslarda eğitici olarak görev almalarının teşvik edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

İkinci teşvik artışının ise kursiyerlere yönelik zaruri gider ödemelerini kapsadığını belirten Akkuş, TEB iş birliğinde düzenlenen kurslarda kursiyerlere her fiili eğitim günü için yapılan zaruri gider ödemelerinin standart tutarın yüzde 30 fazlası olarak uygulanacağını kaydetti. Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle kursiyerlerin eğitime katılımının ve motivasyonunun artırılmasının amaçlandığını dile getirdi.

Mahmut Akkuş, iş gücü piyasasının nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak İŞKUR tarafından aktif iş gücü programları kapsamında İşbaşı Eğitim Programı (İEP), istihdam garantili Meslek Edindirme Kursları (MEK) ve Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) düzenlendiğini belirterek, “Tüm çalışmalarımızın öznesi gençlerimizdir.” dedi.

ECZACI ODASI İLE GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ

Türkiye Eczacılar Birliği 24. Bölge Ordu Eczacı Odası Başkanı Ecz. Ata Cömert ise iş birliğinin gençlerin mesleki gelişimi açısından önemli olduğunu belirterek, eczanelerin aynı zamanda gençlerin mesleği sahada öğrenebilecekleri önemli bir eğitim alanı olduğunu ifade etti. Cömert, İŞKUR ile gerçekleştirilen iş birliğinin hem eczacılık sektörünün nitelikli insan kaynağı ihtiyacına hem de gençlerin istihdamına katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Ecz. Ata Cömert, Ordu’daki eczanelerin sürece katkı sunmasının, programın daha geniş kitlelere ulaşması ve daha fazla gencin mesleki deneyim kazanması açısından önem taşıdığını vurguladı. Cömert,” İŞKUR Ordu il Müdürlüğü ile Birliğimizin İŞKUR Genel Müdürlüğüyle imzalamış olduğu ön protokol şartlarında ,eczacı meslektaşlarımızın eczanelerde istihdamını sağlayacak olan protokolün imzalarını attık. Meslektaşlarımız 1 Eylül itibari ile gerçekleştirilecek olan pratik eğitimle sürece başlayacaklar. Katkıları için İl Müdürümüz Sayın Mahmut Akkuş'a ve İŞKUR Temsilcimiz Sayın Kezban Şahin'e teşekkürlerimi sunarız. Meslektaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

HEDEF: EĞİTİMDEN İSTİHDAMA DAHA GÜÇLÜ GEÇİŞ

İŞKUR ve Ordu Eczacı Odası iş birliğiyle hayata geçirilen programla gençlerin yalnızca teorik eğitim almaları değil, mesleği doğrudan iş ortamında öğrenmeleri, deneyim kazanmaları ve istihdam sürecine hazırlanmaları hedefleniyor. İlk etapta 12 eczanede 12 kursiyerle başlayacak uygulamanın, ihtiyaç ve talepler doğrultusunda Ordu genelindeki eczanelere yaygınlaştırılması ve daha fazla gencin yardımcı eczacı mesleğinde istihdam edilmesine katkı sunması amaçlanıyor.