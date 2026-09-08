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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü altyapı seferberliğine bir yenisini daha ekledi.

Ordu'nun Gölköy ilçesine bağlı İçyaka Mahallesi Deretam mevkisinde başlatılan hummalı altyapı çalışmalarıyla, bölge halkı modern, sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşuyor. Toplam 3 bin 500 metrelik içme suyu hattının 900 metrelik kısmı kısa sürede tamamlandı.

"İNSANA HİZMET, MEMLEKETE HİZMETTİR"

Çalışmaları yerinde inceleyen İçyaka Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sezai Karaosmanoğlu, projenin bölge için taşıdığı hayati öneme dikkat çekti. Karaosmanoğlu, "İnsana hizmet, memlekete hizmettir anlayışıyla yürütülen bu proje, mahallemizin yaşam kalitesini zirveye taşıyacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölge sakinlerimiz modern ve güçlü bir içme suyu altyapısına kavuşmuş olacak" dedi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÜLER’E TEŞEKKÜR

Mahalle halkı adına Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e şükranlarını sunan Dernek Başkanı Karaosmanoğlu, yatırımların bölge için büyük bir kazanım olduğunu vurguladı. Karaosmanoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İçyaka’mıza yapılan bu önemli hizmet ve yatırımlar dolayısıyla Sayın Bakanımız ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’e, İçyaka halkımız adına şükranlarımızı sunuyoruz. Mahallemizin ihtiyaçlarının karşılanması adına yapılan her hizmetin yanında durmaya devam edeceğiz."

KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ MEYVELERİNİ VERİYOR

Projenin sahadaki yönetimini üstlenen İçyaka Mahallesi Muhtarı Erol Uzunkaya ve ekibine de teşekkür eden Karaosmanoğlu, emeği geçen tüm kurum, kuruluş ve çalışanlara minnettar olduklarını belirtti. Hat döşeme çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda hız kesmeden devam edeceği ve kısa sürede tüm mahallenin kullanımına açılacağı bildirildi.