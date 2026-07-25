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Kaynak: AA

Ordu Valiliği, kent genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girme yasağı kararı aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre 25 ve 26 Temmuz tarihlerinde Ordu kıyılarında yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) oluşmasının beklendiği belirtildi.

BOĞULMA RİSKİNE KARŞI ÖNLEM ALINDI

Söz konusu riskler nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarının önüne geçmek amacıyla, Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu tarafından karar alındı.

Karar kapsamında 25 Temmuz Cumartesi ve 26 Temmuz Pazar günü Ordu genelindeki tüm sahillerde denize girilmesi yasaklandı.

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

Valilik, vatandaşlardan alınan karara uymalarını istedi. Açıklamada, can kayıplarının ve olumsuz olayların yaşanmaması için sahillerde dikkatli olunması ve gerekli hassasiyetin gösterilmesi çağrısında bulunuldu.





