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Kaynak: AA

Kocaeli'nin Karadeniz sahilinde yer alan Kandıra ilçesinde, elverişsiz hava ve deniz koşulları hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Kötü hava şartları dolayısıyla ilçe genelindeki bütün plajlarda denize giriş kısıtlamasının yarın da uygulanacağı bildirildi.

Kandıra Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, bölgede etkisini gösteren sert deniz ve hava durumuna dikkat çekildi. Bu kapsamda, can güvenliğini sağlamak amacıyla yarın ilçe sınırlarındaki hiçbir sahilde denize girilmesine müsaade edilmeyeceği aktarıldı.

Açıklamada, denize girmenin risk taşıdığı vurgulanırken, vatandaşların alınan bu tedbirlere ve yasağa titizlikle uymaları gerektiği ifade edildi.

Meteorolojik şartların yetersizliği sebebiyle ilçedeki sahillerde dün ve bugün de denize girmek yasaklanmıştı.