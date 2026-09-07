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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’nun Kumru ilçesinde fındık harmanında meydana gelen olayda, fındık çuvalı taşıdığı sırada dengesini kaybeden İsa Öğme, yaklaşık 30 metrelik yamaçtan yuvarlanarak hayatını kaybetti.

Olay, Fizme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fındık çuvalı taşıyan İsa Öğme, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek yamaçtan aşağı yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Öğme’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

İsa Öğme’nin ölümü, ailesi, yakınları ve mahalle sakinlerini yasa boğdu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.