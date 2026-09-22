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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu Tabip Odası, Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçirdiği ağır trafik kazasının ardından uzun süre tedavi gören Dr. Deniz Nalbantoğlu’nun, 180 günlük rapor süresi gerekçe gösterilerek sözleşmesinin feshedildiğini belirterek uygulamaya tepki gösterdi. Oda, hekimin görevine iade edilmesi çağrısında bulundu.

“HASTALIK VE KAZA SUÇ DEĞİLDİR”

Ordu Tabip Odası Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Başkan Dr. Ömer Faruk Barçak, bir hekimin hastalanmasının veya kaza geçirmesinin çalışma hayatında cezalandırma gerekçesi haline getirilmemesi gerektiğini savundu.

Barçak’ın aktardığı bilgilere göre, Bodrum’da görev yapan Dr. Deniz Nalbantoğlu işe giderken ağır bir zincirleme trafik kazası geçirdi. Günlerce yoğun bakımda tedavi gören ve vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar oluşan Nalbantoğlu, tedavisinin ardından yeniden görevine dönmek istedi. Ancak Ordu Tabip Odası, hekimin uzun süreli rapor kullanmasının sözleşmesinin feshedilmesine gerekçe yapıldığını ileri sürdü.

Oda, söz konusu uygulamanın yalnızca hekimi değil, görev yaptığı sağlık merkezindeki hastaları da etkilediğini belirtti.

HASTALARIN TEDAVİLERİNİN DE AKSAYABİLECEĞİ BELİRTİLDİ

Açıklamada, Dr. Nalbantoğlu’nun Mumcular Aile Sağlığı Merkezi’nde takip ettiği hastaların da süreçten etkilendiği ifade edildi.

Özellikle kronik hastalıkların düzenli takibinde hekim-hasta ilişkisinin önemine dikkat çeken Ordu Tabip Odası, uzun süredir aynı hekimden hizmet alan vatandaşların yaşanan gelişme nedeniyle mağduriyet yaşayabileceğini savundu.

180 GÜNLÜK SINIR İÇİN YENİDEN DÜZENLEME ÇAĞRISI

Ordu Tabip Odası, sözleşmeli çalışma modelinde uygulanan rapor süresine ilişkin düzenlemelerin yeniden değerlendirilmesini istedi.

Açıklamada, iş kazası, ağır hastalık ve benzeri zorlayıcı durumların standart rapor süresi değerlendirmesinden ayrı tutulması gerektiği görüşü dile getirildi. Hekimlerin güvenceli çalışma koşullarının güçlendirilmesi çağrısı yapan oda, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini talep etti.

“HEKİMİMİZİN GÖREVİNE DÖNMESİNİ İSTİYORUZ”

Ordu Tabip Odası, Dr. Deniz Nalbantoğlu’nun hukuki mücadelesinde yanında olacağını açıklarken, yetkililerden kararın yeniden değerlendirilmesini istedi.

Oda tarafından yapılan açıklamada, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından hekimlerin çalışma koşullarının ve hastaların sağlık hizmetine erişiminin birlikte değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Ordu Tabip Odası, Nalbantoğlu’nun görevine dönmesi ve hastalarıyla yeniden buluşabilmesi için gerekli adımların atılması çağrısında bulundu.