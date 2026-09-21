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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Vali Muammer Erol, Ordu Şehir Hastanesine hasta kabulüne başlanması dolayısıyla ziyarette bulundu.

Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi içerisinde yapımı tamamlanan 1200 yataklı Ordu Şehir Hastanesi, 19 Eylül 2026 tarihi itibariyle hasta kabulüne başladı.

Hastane inşaatındaki çalışma sürecini yakınen takip ederek, kurumlar arası işbirliği süreçlerinin zamanında tamamlanması noktasında gerekli koordinasyonu sağlayan Vali Erol, bugün itibariyle hasta kabulüne başlayan Ordu Şehir Hastanesine giderek, incelemelerde bulundu.

Vali Muammer Erol, beraberinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş ile birlikte kaydını yaptırarak kan verdi. Ordu Şehir Hastanesinin ilk hastaları oldu ve ODÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkan Prof. Dr. Ali Aygün tarafından muayene edildi.

Vali Muammer Erol daha sonra Ordu Şehir Hastanesinin bugün hizmet vermeye başlaması dolayısıyla basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Bugün 19 Eylül 2026. Bu, Ordu için önemli bir gün. Niye? Büyük Atatürk'ün Ordu'ya ayak bastığı gün ve ne mutlu ki biz 2026 yılında şehrimizin özlemle beklediği, hakikaten altyapı hizmetlerinin artık tamamlandığını da işaret eden hem de öyle imrenilecek güzellikte tamamlandığını da gördüğümüz, bildiğimiz ve insanlarımızın her şeyiyle yaşayarak da göreceği bir hastanenin hizmete başlaması dolayısıyla buradayız” diyen Vali Erol, “Hastanemizin açılışını Allah nasip ederse Sayın Cumhurbaşkanımızın, Bakanımızın teşrifleriyle yapacağız. O zamana kadar buradaki bütün sistemin hiçbir aksaksız şekilde işlemesini de temin etmek gibi bir sorumluluk var bu süreçte. Arkadaşlarımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de buradaki hizmetin hiçbir noktada aksamaması ve en iyi şekilde imrenilecek bir hizmet olarak da sunulması adına elinden gelen gayreti gösteriyorlar, gösterdiler bugüne kadar. Bundan sonra da öyle olacak, ona inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Vali Erol, “Bugüne kadar şehrimizde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi adına hakikaten çok olumsuz şartlarda en iyi şekliyle hizmet vermeye çalışan bütün Sağlık Müdürlüğü personelimizi canıgönülden tebrik ediyorum. Böyle bir yeri en başta onlar hak etmişlerdi. Onlara da hayırlı olsun. Biz de bugün bu hizmetin başlangıcını perçinleme adına böyle bir fırsatı kaçırmayalım, ilk hasta biz olalım dedik ve kaydımızı yaptırdık. Hayırlı olsun herkese, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”dedi.

Vali Muammer Erol, konuşmasına şöyle devam etti:

“Hakikaten sağlık ve sosyal hizmetler noktasında devletimiz dünyanın örnek gösterilen ülkesi arasında ve bana sorarsanız en birinci sıradayız. Sosyal devlet olmanın altını bizden daha iyi dolduran bir devlet şu anda yok diye ben inanıyorum. Bu hizmetler hep onun işareti, emaresi. Bizler birer vatandaş olarak bu güzellikleri yaşıyoruz, ne mutlu. Bu hizmetlerin sunumunda bütün şefkati ve merhametiyle önderlik eden, sahiplik eden en başta Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı ifade etmesek en büyük haksızlığı yapmış oluruz. Onu da buradan ifade etmek istiyorum. Sayın Bakanlarımızın da emekleri çok. Hem önceki hem şimdiki Bakanımızın. Hepsinden Allah razı olsun. Ordu adına, Ordulular adına kendilerine canı gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar ve inşallah en kısa sürede onların da şeref vereceği açılışta hep birlikte olacağız. O günü de onlardan bekliyoruz."

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler de yaptığı konuşmada, “Burası daha evvel bir fındık bahçesiydi. Oradan tam teşekküllü bir hastaneye geçiş aynı zamanda devletimizin kudretlini, yeteneğini, gücünü gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza, Hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. Burası sadece bir sağlık tesisi değil, aynı zamanda bir bilim merkezi. O bakımdan harikulade bir eseri kazandık. 19 Eylül gibi de anlamlı bir günde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordu'yu teşrifleriyle tespit ettiğim bu güzel günde, inşallah hastanemiz de daha güzel günler için geleceğe bizi hazırlayacak. Hepsine teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun." diye konuştu.

IDÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş ise Ordu Şehir Hastanesinin hizmete başlamasının mutluluk verici olduğunu söyleyerek hayırlı olması dileğinde bulundu.

Konuşmaların ardından, Vali Erol ve protokol üyeleri basın mensupları için hazırlanan basın ve iletişim odası ile diğer birimleri gezdi.

Programda, İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Çelenk de bir sunum yaptı.

1200 yatak kapasiteli, 40 ameliyathane, 13 doğum salonu, 2 suda doğum, 55 kemoterapi ünitesi başta olmak üzere birimlerle ilgili bilgi veren Çelenk, “Vatandaşlarımızdan istirhamımız resmi açıklamalarımızı takip etmeleri ve özellikle acil başvurularında açıklanan takvime uygun hareket etmeleridir.” dedi.

İl Sağlık Müdürü Emrah Çelenk kademeli taşınma planı ile ilgili olarak da 21 Eylül Pazartesi günü Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Hemodiyaliz, Kemoterapi, Onkoloji poliklinikleri, 26 Eylül Cumartesi günü Çocuk Acil, Kadın Doğum Acil, Palyatif Servis, 28 Eylül Pazartesi günü ise Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı Hastalıkları, Çocuk Cerrahisi, Çocuk Psikiyatrisi Polikliniklerinin hizmet vereceğini belirterek, “Sayın Valimiz Muammer Erol’un emeği çok var. Devlet adamı duruşuyla da kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz.” dedi.