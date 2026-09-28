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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’nun Altınordu ilçesinde teleferik istasyonunun arka kısmındaki kumsalda, yaklaşık 60 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Edinilen bilgilere göre olay, Altınordu ilçesinde teleferik istasyonunun arka bölümünde bulunan sahil kesiminde meydana geldi. Kumsalda hareketsiz bir kişinin bulunduğunu gören vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan ilk kontrollerde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaklaşık 60 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkeğin üzerinden kimliğini belirlemeye yönelik çalışma başlatıldı.

Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaparken, şahsın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla gerekli adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cansız bedeni, yapılacak incelemelerin ardından otopsi işlemleri için ilgili birimlere gönderilecek.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.