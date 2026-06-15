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Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinin ikinci maçında Beşiktaş GAİN'i 93-68 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Beko'nun başarılı oyuncusu Onuralp Bitim, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

'FENERBAHÇE KARAKTERİNİ ORTAYA KOYDUK'

Alınan galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirten Onuralp Bitim, takımın reaksiyonuna dikkat çekerek, "Öncelikle Fenerbahçe karakterini ortaya koyup hak ettiğimiz skoru aldığımız için mutluyum. Çok değerli bir antrenör ve takıma karşı oynuyoruz. Fakat kendi evimizde ilk maçı kazanmamız gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

'SERİYİ ORADA BİTİREBİLİRİZ'

Serinin bundan sonraki bölümüne de değinen Bitim, Beşiktaş deplasmanında şampiyonluğu ilan edebileceklerine inandığını söyledi.

Onuralp, "Şimdi seride iki maç onların sahasında olacak. Tabii ki maç maç düşünmemiz gerekiyor. Bu seriyi orada bitirip kupayı kaldırabiliriz. Bugünkü oynadığımız oyunu oynarsak Fenerbahçe olarak hak ettiğimiz kupayı alacağımıza eminim" dedi.