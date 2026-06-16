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2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nun açılış maçında Belçika ile Mısır karşı karşıya geldi. Seattle Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

EMAM ASHOUR'DAN TARİHE GEÇEN GOL

Mısır, 19. dakikada Emam Ashour'un ceza sahası dışından attığı şık golle öne geçti.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu böylece milli takım kariyerindeki ilk golünü Dünya Kupası sahnesinde kaydetmiş oldu.

Bu gol aynı zamanda Mısır'ı Dünya Kupası tarihinde ilk kez bir maçın devre arasına önde götüren gol olarak kayıtlara geçti.

BELÇİKA İLK YARIDA ETKİSİZ KALDI

Kevin De Bruyne'nin erken dakikalardaki uzaktan şutu dışında etkili olamayan Belçika, ilk yarıyı isabetli şut çekemeden tamamladı.

Mısır ise kompakt savunması ve hızlı geçiş hücumlarıyla rakibine zor anlar yaşattı.

LUKAKU OYUNA GİRDİ, MAÇ DEĞİŞTİ

İkinci yarıda baskısını artıran Belçika, aradığı golü teknik direktör Rudi Garcia'nın hamlesiyle buldu.

66. dakikada oyuna giren Romelu Lukaku, sahaya adım attıktan kısa süre sonra Mısır savunmasına baskı yaptı.

⚽ Romelu Lukaku! Girer girmez saniyeler içinde golünü attı! pic.twitter.com/yVKSwuGo6i — TRT Spor (@trtspor) June 15, 2026

Thomas Meunier'in ceza sahasına gönderdiği tehlikeli topu uzaklaştırmak isteyen Mohamed Hany, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi ve skor 1-1'e geldi.

MISIR DİRENDİ, BELÇİKA AÇAMADI

Beraberlik golünün ardından Belçika galibiyet için yüklense de Mısır savunması hata yapmadı.

Omar Marmoush ve Mostafa Zico ile zaman zaman tehlikeli ataklar geliştiren Afrika temsilcisi, güçlü rakibi karşısında önemli bir puanı hanesine yazdırdı.

G GRUBU İLK MAÇINDA PUANLAR PAYLAŞILDI

Karşılaşmanın son anlarında Belçika galibiyet golüne yaklaşsa da Brandon Mechele'nin fırsatı değerlendirememesiyle mücadele 1-1 sona erdi.

Böylece G Grubu'nda Belçika ve Mısır turnuvaya birer puanla başlamış oldu.