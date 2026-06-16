OLAYLAR

1815 - Napolyon'un son zaferi Ligny Meydan Muharebesi, ünlü Waterloo Savaşı'ndan iki gün önce gerçekleşti.

1903 - Ford Motor Şirketi kuruldu.

1903 - Pepsi Cola Şirketi, markasını ve amblemini tescil ettirdi.

1919 - Merzifon isyanı.

1919 - Yörük Ali Efe, Yunan müfrezesini imha etti.

1920 - Yara bandı, Earle Dickson tarafından icat edildi.

1924 - Trabzon'da "Yeni Yol" isimli günlük gazetenin çıkmaya başlaması.

1932 - Almanya'da yarı askeri Nazi örgütleri SA ve SS üzerindeki Hükûmet yasağı kaldırıldı.

1938 - Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kuruldu. Spor artık devlet denetiminde.

1940 - Henri Philippe Pétain, Alman işgalinin ardından Fransa Başbakanı oldu.

1940 - Litvanya'da komünist yönetim kuruldu.

1949 - Devlet Tiyatro ve Operası Kuruluş Yasası yürürlüğe girdi ve Muhsin Ertuğrul Genel Müdür olarak atandı.

1950 - TBMM, Türkçeleştirilmiş ezanın eskiden olduğu gibi Arapça okunmasına dair kanunu kabul etti.

1952 - Osmanlı hanedanı kadınlarına Türkiye'ye dönme izni çıktı.

1960 - Yassıada'da tutuklu bulunan eski Başbakan Adnan Menderes sinir krizi geçirdi ve revire kaldırıldı.

1961 - İlk Türk Otomobili Projesi "Devrim Otomobili" için çalışmalara başlandı.

1961 - Rus balet Rudolf Nureyev Batı'ya iltica etti.

1963 - Vostok 6 ile dünya yörüngesine fırlatılan Rus kozmonot Valentina Tereşkova, uzaya seyahat eden ilk kadın oldu.

1964 - Amerikalı siyahi hakları önderi Martin Luther King, Nobel Barış Ödülü'nü kazandı.

1967 - İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi ve eşi Şahbanu Farah Pehlevi Türkiye'ye geldi.

1968 - Sırrı Acar, Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

1970 - 15 Haziran'da işçiler, İzmit Gebze'den İstanbul'a doğru yürüyüşe geçmişlerdi. Yürüyüş sırasında geçilen yerlerdeki işçilerin de katılımıyla, 15-16 Haziran işçi direnişi olarak adlandırılan bu olaylar, 5 kişinin ölmesi ve İstanbul ve Kocaeli'de sıkıyönetim ilan edilmesi ile sona erdi.

1973 - TRT - MEB ortaklığıyla hazırlanan, Üniversite Giriş Sınavı Hazırlık Kursları televizyondan yayınlanmaya başlandı.

1976 - Güney Afrika'da siyahların yaşadığı Soweto kasabasında, Afrikaans dilinde eğitimi protesto eden öğrencilerin üzerine ateş açan Güney Afrika Polis'i, 600 öğrenciyi öldürdü.

1983 - Yuri Andropov, SSCB Başbakanı oldu.

1987 - Türkiye'yi ziyaret eden İran Başbakanı Mir Hüseyin Musavi'nin, Anıtkabir'i ziyaret etmemesi tepkiyle karşılandı. Erdal İnönü, Başbakanlık önüne siyah çelenk bıraktı.

1988 - Mehmet Ali Birand'ın "İşte PKK, işte Apo" başlıklı röportajı nedeniyle, Milliyet gazetesi toplatıldı.

1991 - Başbakan Yıldırım Akbulut istifasını, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a verdi.

1994 - Amasya Kütüphanesi'nden çalınan tarihi Kuran, Ayşegül Tecimer'in yalısının bahçesinde bulundu.

1994 - Anayasa Mahkemesi, Demokrasi Partisi'nin (DEP) kapatılmasına ve bu Parti'nin üyesi olan, 5'i ceza evindeki 13 Milletvekili'nin üyeliğinin sona ermesine karar verdi.

2000 - 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e, "Devlet Şeref Madalyası" verildi.

2002 - İstanbul Boğazı’nda “Modisk” adlı nehir tipi Rus gemisi ile "Aqua-2" isimli bir yolcu teknesi çarpıştı. Batan teknede kaybolan 4 yolcudan 2'sinin cesedi bulundu.

2007 - Hint asıllı Amerikalı astronot Sunita Williams, uzayda en uzun süre kalan kadın astronot unvanının sahibi oldu.

2013 - Gezi Parkı protestolarında, Berkin Elvan gaz kapsülüyle vuruldu. 269 gün komada kalan Berkin, 11 Mart 2014'te öldü.

2015 - 5 Seconds of Summer'da gitarist olan Michael Clifford, Londra'daki konser sırasında görsel amaçlı konulan fişekler yüzünden saçları yandı ve hafif bir şekilde yaralandı.

DOĞUMLAR

1139 - Konoe, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 76. imparatorudur (ö. 1155)

1313 - Giovanni Boccaccio, İtalyan yazar ve şair (ö. 1375)

1583 - Axel Oxenstierna, İsveçli bir devlet adamı (ö. 1654)

1633 - Jean de Thévenot, Fransız Doğu gezgini (ö. 1667)

1723 - Adam Smith, İskoç filozof ve ekonomist (ö. 1790)

1752 - Salavat Yulayev, Başkurtistan istiklal savaşcısı ve şairidir (ö. 1800)

1786 - Anne Elizabeth Baker, İngiltere'de yaşamış olan filolog, tarihçi ve illüstratör (ö. 1861)

1801 - Julius Plücker, Alman fizikçi, matematikçi ve akademisyendir (ö. 1868)

1829 - Geronimo, Apaçi reisi (ö. 1909)

1858 - John Peter Russell, Avustralyalı ressam (ö. 1930)

1858 - V. Gustav, İsveç Kralı (ö. 1950)

1866 - Germanos Karavangelis, Yunan din adamı (ö. 1935)

1882 - Muhammed Musaddık, İranlı siyasetçi (ö. 1967)

1888 - Alexander Friedman, Rus fiziksel evren bilimci ve matematikçi (ö. 1925)

1890 - Stan Laurel, Amerikalı komedyen aktör (Laurel ve Hardy ikilisinden) (ö. 1965)

1897 - Georg Wittig, Alman kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1987)

1902 - Barbara McClintock, 1983 yılı Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi Amerikalı bilim insanı (ö. 1992)

1902 - George Gaylord Simpson, Amerikalı bir taşılbilimci (ö. 1984)

1907 - Jack Albertson, Amerikalı aktör, komedyen, dansçı ve şarkıcı (ö. 1981)

1915 - John Wilder Tukey, Amerikalı istatistikçi (ö. 2000)

1917 - Fedon Gizikis, Yunan generaldir (ö. 1999)

1917 - Katharine Graham, Amerikalı bir yayıncıydı (ö. 2001)

1920 - Raymond Lemieux, Kanadalı organik kimyager (ö. 2000)

1920 - José Portillo, bir Meksikalı avukat ve politikacıydı (ö. 2004)

1926 - Efraín Ríos Montt, Guatemalalı asker ve siyasetçi (ö. 2018)

1926 - Gu Fangzhou, Çinli tıp bilimcisi (ö. 2019)

1928 - Annie Cordy, Belçikalı oyuncu ve şarkıcı (ö. 2020)

1928 - Ernst Stankovski, Avusturyalı aktör (ö. 2022)

1929 - Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Kuveyt emiri (ö. 2020)

1930 - Vilmos Zsigmond, Macar-Amerikalı sinematograf ve En İyi Sinematografi Akademi Ödülü sahibi (ö. 2016)

1932 - Alla Osipenko, Sovyet-Rus balerin ve bale eğitmeni (ö. 2025)

1934 - Eileen Atkins, İngiliz oyuncu ve senaristtir

1934 - Bill Cobbs, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 2024)

1937 - Simeon Sakskoburggotski, 1943-1946 yıllarında Bulgaristan çarı

1937 - Erich Wolf Segal, Amerikalı yazar, senarist ve eğitimci (ö. 2010)

1938 - Joyce Carol Oates, Amerikalı yazar

1940 - Franco Giustinelli, İtalyan eğitimci ve siyasetçi (ö. 2025)

1942 - Walter Schwimmer, Avusturyalı siyasetçi ve diplomat (ö. 2025)

1943 - Raymond Ramazani Baya, Demokratik Kongolu siyasetçi ve eski bakan (ö. 2019)

1944 - Henri Richelet, Fransız ressam (ö. 2020)

1946 - John Astor, İngiliz iş insanı ve siyasetçidir

1946 - Tom Harrell, Amerikalı caz trompetçisi ve kompozitörüdür

1946 - Esen Püsküllü, Türk sinema oyuncusu

1949 - Ralph Mann, Amerikalı atlet (ö. 2025)

1949 - Fatma Belgen, Türk sinema ve dizi oyuncusu

1952 - Yıldırım Öcek, Türk tiyatro ve televizyon oyuncusu (ö. 2018)

1952 - Yorgo Papandreu, Yunan siyasetçi

1952 - Alexander Zaitsev, Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu Sovyet buz patenci

1953 - Daniel Cohen, Fransız ekonomist ve akademisyen (ö. 2023)

1954 - Jeffrey Ashby, Emekli Amerikan denizci ve astronot

1955 - Laurie Metcalf, Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı

1955 - Giuliana Salce, İtalyan yürüyüşçü

1956 - II. Mesrob Mutafyan, Ermeni din adamı ve Türkiye Ermenileri'nin 84'üncü patriğiydi (ö. 2019)

1959 - Abraham Løkin Hansen, Faroeli futbolcu ve teknik direktör

1959 - The Ultimate Warrior, Amerikalı Profesyonel Güreşçi

1960 - Tuğrul Asi Balkar, Türk şair

1961 - Can Dündar, Türk araştırmacı gazeteci ve yazar

1962 - Mathias Herrmann, Alman oyuncu

1962 - Arnold Vosloo, Güney Afrikalı oyuncu

1963 - Sandman, Amerikalı profesyonel güreşçi

1964 - Martin Feifel, Alman oyuncu

1966 - Jan Železný, Çek cirit atıcı

1967 - Jürgen Klopp, Alman eski futbolcu ve futbol antrenörü

1969 - Bénabar, Fransız şarkıcı, söz yazarı ve besteci

1970 - Phil Mickelson, Amerikalı golfçü

1971 - Tupac Shakur, Amerikalı rap müzik sanatçısı, şair ve senarist (ö. 1996)

1972 - John Cho, Kore doğumlu Amerikalı oyuncu ve müzisyen

1972 - Andy Weir, Amerikalı roman yazarı ve yazılımcı

1973 - Balçiçek İlter, Türk TV sunucusu ve gazeteci

1973 - Federica Mogherini, İtalyan merkez sol siyasetçi

1978 - Daniel Brühl, Alman oyuncu

1978 - Lyndsey Marshal, İngiliz oyuncu

1980 - Nehir Erdoğan, Türk oyuncu

1980 - Sibel Kekilli, Türk asıllı Alman oyuncu

1982 - Christoph Letkowski, Alman aktör, müzisyen ve şarkıcı

1982 - Missy Peregrym, Kanadalı aktris ve eski model

1982 - Rəşad Fərhad Sadıqov, Azeri futbolcu

1983 - Naz Elmas, Türk sinema, televizyon ve tiyatro oyuncusu

1986 - Fernando Muslera, Uruguaylı futbolcu

1987 - Aya Sameshima, Japon millî futbolcu

1988 - Tarık Langat Akdağ, Kenya asıllı Türk uzun mesafe koşucu

1990 - Nezaket Erden, Türk oyuncu

1990 - John Newman, İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen

1990 - İlkin Devletov, Azeri şarkıcı

1993 - Alex Len, Ukraynalı profesyonel basketbolcu

1994Marina Brunello, İtalyan satranç büyükustası

Rezar, Hollandalı profesyonel güreşçi

Ryohei Michibuchi, Japon futbolcu

1997 - Jean-Kévin Augustin, Fransız futbolcu

ÖLÜMLER

1201 - İbnü'l Cevzî, Arap din, tarih ve tıp bilgini (d. 1116)

1265 - Dokuz Hatun, Kerait prensesi

1752 - Joseph Butler, İngiliz filozof (d. 1692)

1858 - John Snow, İngiliz doktor, anestezi ve tıbbi hijyenin geliştirilmesinde lider (d. 1813)

1909 - Süleyman Selim Efendi, Sultan Abdülmecid'in oğlu (d. 1861)

1929 - Oldfield Thomas, Britanyalı zoolog (d. 1858)

1940 - Joseph Meister, Louis Pasteur tarafından kuduz aşısı olan ilk kişi (d. 1876)

1944 - Marc Bloch, Fransız tarihçi (d. 1886)

1947 - Bronisław Huberman, Çestohova'da doğan Polonyalı kemancı (d. 1882)

1953 - Margaret Bondfield, İngiliz politikacı (d. 1873)

1958 - Imre Nagy, Macar siyasetçi (d. 1896)

1961 - Marcel Junod, İsviçreli doktor (d. 1904)

1962 - Aleksey Antonov, Sovyet Ordusunun generali (d. 1896)

1963 - Richard Kohn, Avusturyalı futbolcu ve teknik direktör (d. 1888)

1966 - Şakir Zümre, Türk hukukçu ve Cumhuriyet döneminin ilk sanayicisi (d. 1885)

1977 - Wernher von Braun, Alman bilim insanı (d. 1912)

1979 - Ignatius Kutu Acheampong, 13 Ocak 1972'den 5 Temmuz 1978'e kadar Gana'yı yöneten general (d. 1931)

1979 - Ayhan Işık, Türk sinema oyuncusu (d. 1929)

1979 - Ayşe Sıdıka Avar, Türk öğretmen (d. 1901)

1979 - Nicholas Ray, Amerikalı film yönetmeni (d. 1911)

1994 - Kristen Pfaff, Amerikalı bas gitarist (d. 1967)

2004 - Robert F. Bales, Amerikalı sosyal psikolog (d. 1916)

2006 - Cüneyd Orhon, Türk kemençe sanatçısı (d. 1926)

2012 - Nayif bin Abdülaziz el-Suud, Suudi prens (d. 1934)

2012 - Susan Tyrrell, Amerikalı oyuncu, ressam ve yazar (d. 1945)

2013 - Josip Kuže, Hırvat asıllı Yugoslav futbolcu ve teknik direktör (d. 1952)

2013 - Ottmar Walter, Alman futbolcu (d. 1924)

2014 - Ayşe Şasa, Türk senarist ve yazar (d. 1941)

2016 - Jo Cox, Birleşik Krallık İşçi Partisi milletvekili (d. 1974)

2017 - John G. Avildsen, Amerikalı film yönetmeni (d.1935)

2017 - Christian Cabrol, Fransız kalp cerrahı (d. 1925)

2017 - Stephen Furst, Amerikalı oyuncu ve televizyon film yönetmeni (d. 1955)

2017 - Curt Hanson, Amerikalı siyasetçi (d. 1943)

2017 - Helmut Kohl, Almanya Başbakanı (d. 1930)

2018 - Martin Bregman, Amerikalı film yapımcısı (d. 1926)

2019 - Frederick Andermann, Kanadalı doktor ve akademisyen (d. 1930)

2019 - Erzsébet Gulyás-Köteles, Macar jimnastikçi (d. 1924)

2020 - John Benfield, İngiliz oyuncu (d. 1951)

2020 - Haribhau Jawale, Hint politikacı (d. 1953)

2020 - Paulinho Paiakan, Brezilyalı politikacı (d. 1953)

2020 - Patrick Poivey, Fransız aktör ve dublaj sanatçısı (d. 1948)

2021 - Frank Bonner, Amerikalı aktör ve film yönetmeni (d. 1942)

2021 - Zhou Qingjun, Tayvan'da yaşayan Çinli insan hakları aktivisti ve siyasetçi (d. 1943)

2021 - Jabu Mabuza, Güney Afrikalı iş insanı ve girişimci (d. 1958)

2022 - Tony Boskovic, Futbol hakemidir (d. 1933)

2022 - Yuri Fedotov, Rus siyasetçi ve diplomat (d. 1947)

2022 - Antonio Montero Moreno, İspanyol Roma Katolik başpiskopos (d. 1928)

2022 - Tim Sale, Amerikalı çizgi roman sanatçısı (d. 1956)

2022 - Tyler Sanders, Amerikalı oyuncu (d. 2004)

2023 - Alfredo Rojas, Arjantinli futbolcu (d. 1937)

2023 - Gino Mäder, İsviçreli yol ve pist bisikleti yarışçısı (d. 1997)