Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Suudi Arabistan ile Uruguay, ABD'nin Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

MUSLERA URUGUAY'IN DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇTİ

Galatasaray'ın eski kaptanı, Fernando Muslera, Suudi Arabistan karşısında sahaya çıkarak Uruguay futbol tarihine adını yazdırdı.

39 yaşındaki file bekçisi, Diego Godin'i (36) geride bırakarak Uruguay'ın Dünya Kupası tarihinde forma giyen en yaşlı futbolcu unvanının yeni sahibi oldu.

Uzun yıllardır Uruguay kalesini koruyan Muslera, böylece kariyerine bir tarihi başarı daha ekledi.

URUGUAY'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU

Teknik direktör Marcelo Bielsa'nın sahaya sürdüğü Uruguay kadrosu şu isimlerden oluştu:

Fernando Muslera, Sebastian Caceres, Guillermo Varela, Mathias Olivera, Matias Vina, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Maximiliano Araujo, Manuel Ugarte, Darwin Nunez, Federico Vinas.

SUUDİ ARABİSTAN'IN İLK 11'İ

Suudi Arabistan ise mücadeleye şu kadroyla başladı:

Mohammed Al Owais, Abdullah Al Amri, Hassan Al Tambakti, Saud Abdul Hamid, Moteb Al-Harbi, Musab Aljuwayr, Salem Al Dawsari, Abdullah Alkhaibari, Mohammed Kanoo, Mohammed Al Shamat, Firas Albirakan.