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Kaynak: İHA

Kadıköy’deki evinde hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem’in son görüntüleri yayınlandı.

Dün doğum günü olan ve 35 yaşına giren oyuncunun vefat haberi yakınları ve hayranlarında büyük üzüntüye neden olurken, İrtem’in dün sosyal medya hesabında doğum gününe ilişkin paylaşımlar yaptığı görüldü.

ANNESİYLE RESTORANA GİTTİ

Kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinde Ece İrtem’in annesi ile restorana girip oturduğu ve ardından bir arkadaşıyla olduğu görüldü. İrtem’in yaşadığı binanın güvenlik kamerası görüntülerinde ise, annesiyle beraber binaya giriş yaptığı anlar yer aldı.