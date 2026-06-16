Basketbol Süper Ligi'nin final serisinde Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain'e karşı ikinci maçı 93-68 kazandı.

Maçta ikinci çeyreğin sonlarına doğru Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Jonah Mathews aşil tendonundan sakatlık yaşayarak hastaneye kaldırılmıştı.

ALIMPIJEVIC: 'ÇOK KÖTÜ PLAY-OFF PLANLAMASI YÜZÜNDEN BİR OYUNCUMUZU DAHA KAYBETTİK'

Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic maç sonu açıklamasında play-off organizasyonunu sert dille eleştirdi.

Sırp koç, “İlk maçtan sonra söylediğim gibi, oyuncularım birer kahraman. Asla vazgeçmeyip sonuna kadar birlikte savaşıyorlar ve büyük bir saygıyı hak ediyorlar. Bugün 18 günlük aranın ardından peş peşe maçların oynatıldığı, çok kötü bir play-off planlaması yüzünden bir oyuncumuzu daha kaybettik.” ifadelerini kujllandı.