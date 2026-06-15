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Türkiye Basketbol Süper Ligi final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Gain'i konuk etti.

MAÇ BAŞINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan derbi gergin başladı. İlk çeyrekte Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius iki teknik faul alarak oyundan ihraç edildi. Bunun üzerinden tribünlerde tansiyon yükseldi.

FENERBAHÇE BİR RAHAT GALİBİYETE İMZA ATTI

İlk çeyreği 23-18 önde tamamlayan Fenerbahçe Beko devreye de farkı çift hanelere taşıyarak 50-37'lik üstünlükle girdi.

Sarı Lacivertliler ikinci yarıda Beşiktaş'ın oyuna ortak olmasına izin vermeden farkı açtı ve sahadan 93-68'lik skorla ayrılarak rahat bir galibiyete imza attı.

SERİDE DURUM 1-1'E GELDİ

Beşiktaş'ın 88-80 kazandığı ilk maçın ardından güçlü bir reaksiyon veren Fenerbahçe böylelikle final serisinde durumu 1-1'e getirdi.

Seride üçüncü maç 17 Haziran Çarşamba günü Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

SERDAL ADALI ÜZÜLDÜ, AZİZ YILDIRIM SEVİNDİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, serinin üçüncü maçını birlikte takip etti.

Karşılaşma sonunda Aziz Yıldırım sevinirken Serdal Adalı üzüntü yaşadı. Ancak iki kulüp başkanın fair-play çerçevesinde maçı seyretmesi derbide öne çıkan detaylar arasında yer aldı.

JONAH MATHEWS AŞİL TENDONUNDAN SAKATLANDI

Beşiktaş Gain'in yıldız oyuncusu Jonah Mathews ikinci çeyreğin sonlarında aşil tendonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıktı ve hastaneye götürüldü. Mathews serinin geri kalan maçlarında oynamama ihtimali bulunuyor.

FENERBAHÇE'DE BALDWIN YILDIZLAŞTI

Fenerbahçe’de Wade Baldwin 17 sayı, 6 ribaund, 5 asistle galibiyetin mimarı olurken Talen Horton-Tucker 16 sayı üretti.

Nicolo Melli de 12 sayı, 10 ribaund ile double double yaparak galibiyete önemli bir katkı sağladı.

BEŞİKTAŞ'TA BROWN'UN ÇABASI YETERLİ OLMADI

Beşiktaş'ta ise 17 sayıyla Baldwin ile birlikte sahanın en skorer oyuncusu olan Anthony Brown'ın çabası yeterli olmadı.