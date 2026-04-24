Muğla'nın Datça ilçesi İskele Mahallesi Ambarcı Caddesi üzerinde bugün saat 15.00 sıralarında kendisine ait inşaat firmasının önünde oturan AK Parti önceki dönem İl Başkanı Haluk Laçin'e, motosikletle gelen iki kişi tarafından silahla ateş açıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Açılan ateş sonucu mermiler Laçin'in bacaklarına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Laçin, ilk müdahalenin ardından ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Datça Cumhuriyet Başsavcılığı saldırı ile ilgili çalışma başlattı.