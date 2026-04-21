AK Partili Kadir Kumbul'un eve gelmesinin hemen ardından, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler evin çevresinden ateş açmaya başladı. Müstakil evin kurşun yağmuruna tutulduğu olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Silah sesleri üzerine Kumbul’un ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, güvenlik güçleri evin çevresinde geniş bir güvenlik çemberi oluşturarak delil toplama çalışması başlattı.

"KUMBUL, GİZLİ KALMASINI İSTEDİ"

Yaşanan bu sarsıcı olay sonrası Kadir Kumbul’un, olayın kamuoyuna yansımaması ve gizli tutulması için yoğun çaba sarf ettiği ileri sürüldü.